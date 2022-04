TSV Gilching meldet sich im Aufstiegsrennen zurück: Neuzugang Ebeling Matchwinner

Der TSV Gilching konnte gegen Neuburg seine kleine Talfahrt stoppen. © Rabuser

In der Gruppe Südwest gab es witterungsbedingt nur ein ganz kleines Programm. Wobei der TSV Gilching/ Argelsried unbedingt gegen den VfR Neuburg/Donau spielen wollte.

Kein Wunder, das Team von Trainer Peter Schmidt zählte lange zu den ernsthaftesten Aufstiegskandidaten. Doch zuletzt gab es, auch bedingt durch viele personelle Probleme, zwei unglückliche Niederlagen. Jetzt machte der TSV Gilching/Argelsried aber wieder Boden gut. Mit dem 1:0-Heimsieg gegen Neuburg konnte er wieder auf Tuchfühlung zum Spitzenduo aus Nördlingen und Sonthofen gehen und hat noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Aber die Gastgeber machten sich das Leben selbst schwer und vergaben viele hochkarätige Torchancen. Neuzugang Marcel-Pascal Ebeling verwandelte in der 64. Minute den Matchball und traf in der Schlussphase auch noch den Pfosten. Gilching/Argelsried beendete mit dem Heimsieg die kleine Talfahrt und bleibt im Titelrennen. Die restlichen Partien in der Gruppe Südwest mussten allesamt abgesagt werden. (Klaus Kirschner)