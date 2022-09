Gilchings Reserve lässt erste Punkte liegen - Torloses Remis gegen den TSV Alling

Maximilian Michl vergab im Eins-gegen-eins eine der besten Chancen. Foto: TSV © TSV

Der TSV Gilching musste sich das erste Mal diese Saison mit weniger als drei Punkten zufrieden geben. Die Tabellenführung hat der TSV trotzdem weiter sicher.

Gilching – Erstmals in dieser Saison hat die zweite Fußballmannschaft des TSV Gilching-Argelsried den Platz nicht als Gewinner verlassen. Nach vier Siegen in Serie zum Saisonstart endete das Auswärtsspiel bei Verfolger TSV Alling am Dienstagabend torlos. „Alling wird mit dem Punkt zufriedener sein als wir, aber auch wir können damit leben. Immerhin haben wir den Abstand gehalten“, sagte Gilchings Trainer Robert Brand.

Möglichkeiten, auch das fünfte Spiel in Folge für sich zu entscheiden, hatte seine Mannschaft genug. Nach gut einer halben Stunde lief Maximilian Michl allein aufs Tor der Gastgeber zu, zielte jedoch knapp neben den Pfosten. „Da muss er einen Haken machen und am Torwart vorbeigehen“, kommentierte Brand. Im zweiten Durchgang scheiterte Anton Michl ebenfalls im Eins-gegen-eins an Allings Torhüter Michele Tirabasso, und den Nachschuss konnte Sebastian Kiffer noch von der Linie kratzen (60.). Zudem vergab Tobias Hänschke zwei gute Kopfballchancen. „Bis zum Sechzehner haben wir das Spiel gut kontrolliert, aber dann hat uns ein Knipser gefehlt“, sagte Brand. In der Schlussphase hätte sich das sogar noch rächen können, doch mehrere Allinger Kontermöglichkeiten konnte die aufmerksame Defensive der Gäste noch rechtzeitig unterbinden.

Dank der Punkteteilung verteidigten die Gilchinger die Tabellenspitze in der Kreisklasse 2 vor dem TSV Alling. Am Sonntag gegen Aufsteiger TSV Pentenried soll jedoch wieder ein Sieg her. Brand: „Wenn wir gegen Pentenried gewinnen, haben wir die Punktzahl erreicht, die wir uns für August und September vorgenommen haben.“ (te)

TSV Alling – TSV Gilching-Argelsried II 0:0