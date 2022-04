TSV Gilching: „Bilanz eines Abstiegskandidaten“ - Schmidt nach Ichenhausen-Schlappe geknickt

Überhaupt nicht zufrieden mit den Resultaten seit Jahreswechsel: Gilching-Coach Peter Schmidt. © Stefan Schuhbauer-von Jena

Diesmal gelang nicht mal ein Tor: Die Landesliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried verloren am Samstag beim SC Ichenhausen verdient mit 0:2 (0:1) und damit weiter wichtigen Boden im Aufstiegskampf.

Gilching – Peter Schmidt redete nicht um den heißen Brei herum. „Wir haben jetzt aus sechs Spielen nach der Winterpause sieben Punkte geholt. Das ist nicht die Bilanz eines Aufstiegsanwärters, sondern die eines Abstiegskandidaten“, stellte der Trainer des TSV Gilching-Argelsried nach dem 0:2 (0:1) am Samstag beim SC Ichenhausen fest. Dabei zeigte sich ein Problem, das auch schon in den Vorwochen zu erkennen war. Der Gedanke an einen möglichen Sprung in die fünfte Liga scheint die TSV-Fußballer eher zu lähmen, als zu motivieren. „Wir sind wohl noch nicht so weit, aber das ist auch nicht schlimm. Wir haben ja weiter eine gute Saison“, sagte Schmidt.

Der Gegner aus Schwaben wirkte dagegen hoch motiviert, obwohl es für den viertplatzierten SCI um nicht viel ging. „Die wollten aber unbedingt die bittere Hinspielniederlage wettmachen. Das ist ihnen gelungen“, bilanzierte Schmidt. Der Unterschied zwischen beiden Teams zeigte sich vor allen in den Duellen Mann gegen Mann. „Der Gegner war immer ein Tick schneller. Wir haben dagegen oft geschaltet wie eine Parkuhr“, monierte Schmidt.

Auf dem holprigen Platz, auf dem sich selbst Schiedsrichter Pattrick Kretek verletzte (konnte getapet weitermachen), erkämpften sich die Hausherren ein Übergewicht und belohnten sich kurz vor der Pause. Ein TSV-Einwurf am eigenen Strafraum landete bei einem Ichenhausener Spieler. Dessen Seitenwechsel schloss Yannick Maurer sehenswert ab.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit wirkten die Gäste entschlossener. Nach wenigen Sekunden scheiterte Marcel Ebeling an SCI-Keeper Liridon Rrecaj. Den Nachschuss verzog Eric Buckl deutlich. „So eine Chance muss man in so einem Spiel nutzen“, urteilte Schmidt. Die Gilchinger blieben dennoch am Drücker, doch nach einem Ballverlust von Ebeling am gegnerischen Sechzehner liefen sie in einen Konter. Den ersten Schuss konnte Torwart Felix Ruml noch parieren. Ahmet Cam verwandelte den Nachschuss aus spitzem Winkel (61.). „Davon haben wir uns nicht mehr erholt“, bekannte Schmidt. Dem TSV gelang damit auch im fünften Anlauf kein Erfolg in Ichenhausen. „Das Thema Bayernliga hat sich vorerst erledigt“, konstatierte Schmidt.

SC Ichenhausen – TSV Gilching-A. 2:0 (1:0)

SC Ichenhausen: Rrecaj - Schaab (56. Riederle), Fischäß, Schlittmeier, Araujo (85. Olaoye), Beckmann (77. Strohhofer), Breskott (87. Gerdt), Nikolic, Heckelmüller, Cam (64. Kiral), Maurer

TSV Gilching: F. Ruml - Häusler, Buchinger, Freinecker - Buckl (67. Süli), M. Ruml (67. Engelhardt), Ersoy, Meißner (57. Brand), Doqaj (57. Diker) - Tanev (57. Hölzl), Ebeling

Tore: 1:0 Maurer (45.+4), 2:0 Cam (61.)

Schiedsrichter: Pattrick Kretek (BSV Neuburg)

Zuschauer: 60

Bes. Vorkommnisse: Das Spiel muss für rund zehn Minuten unterbrochen werden, da Schiedsrichter Patrick Krettek umgeknickt war (30.).