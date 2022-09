Schmidt: „Beschämend und bodenlos“ - Gilching verliert Derby gegen SCO

Teilen

Diesmal hat er ihn sicher: Gilchings Torhüter Sebastian Hollenzer musste gegen den SC Oberweikertshofen viermal hinter sich greifen, in der 32. Minute pariere er allerdings einen Elfmeter. Foto: Weber © Weber

Die erste Saisonniederlage war schmerzhaft. Die Landesliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried präsentierten sich am Freitag ganz schwach und verloren das Derby beim SC Oberweikertshofen mit 0:4 (0:2).

Gilching – Peter Schmidt fand nach dem Auftritt seines Teams deutliche Worte. „Das war beschämend“, schimpfte der Trainer des TSV Gilching-Argelsried nach dem 0:4 (0:2) beim SC Oberweikertshofen. Natürlich war es äußerst unwahrscheinlich, dass die Gilchinger Fußballer die Saison ohne Niederlage überstehen würden. Doch wie der TSV am Freitag auf dem schmierigen Rasen beim Aufsteiger unterging, ließ Schmidt entsetzt zurück. „Der Gegner musste sich gar nicht groß anstrengen, um zu den Toren zu kommen“, wunderte sich der Coach.

Wer weiß, wie die Partie gelaufen wäre, wenn Gilchings Sebastian Kraus seine große Möglichkeit nach wenigen Augenblicken genutzt hätte. „Kann man schon mal machen“, kommentierte Schmidt. Doch Kraus scheiterte freistehend aus halbrechter Position an SCO-Torwart Adrian Wolf. Danach lief es wie in der Anfangsphase gegen Olching. Der TSV lud den Gegner zum Toreschießen ein. Ein langer Ball wurde von Michael Freinecker unterlaufen. Maximilian Schuch hatte freie Bahn und behielt die Nerven. Wenig später ließen sich die Gäste beim 0:2 durch Osman Yontar erneut auskontern. „Die Tore wären ganz leicht zu verteidigen gewesen“, haderte Schmidt.

Die Gilchinger konnten zwar im gesamten Landesliga-Match viel Ballbesitz verzeichnen, gefährlich wurden aber nur die Hausherren. Nach einem Foul von Freinecker gab es Strafstoß, den TSV-Torwart Sebastian Hollenzer entschärfte (32.). Nach dem Wechsel waren die Hoffnungen auf eine Wende schnell dahin. Wieder ließ sich der TSV nach eigenem Standard im Gegenzug übertölpeln. Schuchs Hereingabe musste der Ex-Gilchinger Yenal Strauß nur noch über die Linie drücken. Als Lucas Häusler einen kapitalen Fehlpass in der eigenen Hälfte spielte, gelang Schuch per Heber das 4:0. Die Gäste waren endgültig bedient.

„Das war bodenlos“, stellte Schmidt klar. Sein Team war mit der defensiven Ausrichtung der Gastgeber überhaupt nicht zurecht gekommen. „Der Gegner hat jeden Zweikampf gewonnen“, sagte Schmidt. Auffällig war, dass sein TSV bereits zum vierten Mal in Folge in Rückstand geraten war. Diesmal fand er keine Antwort. So setzte es im elften Match die erste Saisonniederlage.

SC Oberweikertshofen – TSV Gilching-A. 4:0 (2:0)

SC Oberweikertshofen: Wolf - Lachmayr, Arndt, Gonschior (87. Hüber), Schuch (80. Muminovic), Widemann, Tremmel, Danowski, Yontar (18. Kopyciok, 76. Lapper), Greif, Strauß (71. Eck)

TSV Gilching: Hollenzer - Hölzl (81. Benouachkou), Brand, Häusler, Rodenwald, Freinecker (39. Kuhn), Ralic, Diker (57. Buckl), Kraus, Doqaj, Leutenecker

Tore: 1:0 Schuch (7.), 2:0 Yontar (15.), 3:0 Strauß (50.), 4:0 Schuch (77.)

Schiedsrichter: Marco Blösch (SV Pforzen)

Zuschauer: 270

Bes. Vorkommnis: Dominik Widemann scheitert mit Foulelfmeter an Gilchings Torwart Sebastian Hollenzer (32.)