Gilchinger Derby-Frust: „So viel kann man gar nicht saufen, um wieder gute Laune zu bekommen“

Teilen

Die Gilchinger Abwehr konnte oft nur hinterherschauen: SCO-Stürmer Dominik Widemann (l.) überwand Gilchings Schlussmann schon nach zehn Minuten. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Eine Woche nach der Derbypleite gegen Olching ging der TSV Gilching-Argelsdried auch im nächsten Lokalduell gegen Oberweikertshofen leer aus.

Gilching – Es sind keine leichten Wochen für die Fußballer des TSV Gilching-Argelsried. Ständig kommen neue Verletzte hinzu, und auch sportlich will es einfach nicht mehr laufen. „Jetzt haben wir aus den vier Derbys in dieser Saison nur einen Punkt geholt. So viel kann man gar nicht saufen, um wieder gute Laune zu bekommen“, sagte Trainer Peter Schmidt niedergeschlagen. Eine Woche nach dem derben 1:4 von Olching verlor der TSV gegen den SC Oberweikertshofen zu Hause mit 0:2 (0:1). „Verdient, weil der Gegner insgesamt spritziger war und die besseren Torchancen hatte“, resümierte Schmidt.

Sein Team hatte große Startschwierigkeiten. Nach zwei verpassten Topchancen nutzte Oberweikertshofens bester Stürmer Dominik Widemann die dritte, um den SCO bereits nach zehn Minuten in Führung zu schießen. „Wir haben da verteidigt wie eine C-Jugend-Mannschaft“, schimpfte Schmidt. In der Folge fingen sich die Gastgeber und übernahmen immer mehr die Kontrolle. In der zweiten Halbzeit verbuchten sie ganz klar die größeren Spielanteile. „Daraus haben wir aber viel zu wenig gemacht“, monierte Schmidt.

„Einen Sieg brauchen wir schon noch“ – Schmidt will Klassenerhalt vorzeitig absichern

Zu allem Überfluss war Schiedsrichter David Kern dem TSV an diesem Tag nicht wohlgesonnen. Vor allem die Zeitstrafe gegen Christian Rodenwald ärgerte Schmidt. „Die erste Gelb gibt es wegen minimalen Haltens, und bei der Zeitstrafe spielt unser Spieler klar zuerst den Ball“, ereiferte er sich.

Beinahe hätte es dennoch zu einem Punkt gereicht. In der 80. Minute traf der eingewechselte Yasar Dayik aber nur den Innenpfosten. „Das war natürlich auch bezeichnend, dass ein Spieler aus der U23 die beste Chance hat“, sagte Schmidt. In der Nachspielzeit sah TSV-Kapitän Marco Brand Gelb-Rot, ehe Fabio Meikis einen Konter des SCO zum 0:2 abschloss.

„Da müssen wir jetzt durch. Es ist derzeit auch nicht leicht für die Mannschaft, wir hatten unter der Woche nur zehn Mann im Training“, so Schmidt. So musste am Sonntag sogar Co-Trainer Christoph Meißner sein Comeback feiern. Er wurde in der 83. Minute eingewechselt. „Einen Sieg brauchen wir schon noch, um die Klasse sicher zu halten“, verkündete Schmidt. (Tobias Huber)