TSV Gilching: Eichberg nicht im Kader gegen SC Oberweikertshofen - „Es gibt eine Vereinbarung“

Noch nicht in Torlaune: Neuzugang Manuel Eichberg (l.) glänzte bislang eher als Vorlagengeber. Foto: Andrea jaksch © Andrea jaksch

Die Landesliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried sind zu Gast beim SC Oberweikertshofen. Neuzugang Manuel Eichberg wird wohl nicht auflaufen.

Gilching – Manuel Eichberg und Christian Rodenwald fanden beim Duschen nach dem Spiel am vergangenen Freitag schnell einen Konsens. „Wir haben gegen Olching zwei Punkte liegen gelassen, da waren wir uns einig“, teilt Eichberg mit. Trotz 0:2-Rückstands wäre für ihren TSV Gilching-Argelsried gegen den Dauerrivalen mehr möglich gewesen als das 2:2.

Das lag auch an Eichberg, der das frühe 1:0 verpasste. „Den muss ich machen“, bekannte der 26-Jährige, der weiter auf sein erstes Tor im TSV-Trikot warten muss. „Viele Chancen hatte ich bis jetzt auch noch nicht. Ich war meist eher als Vorbereiter gefragt“, sagt Eichberg, der mit der Empfehlung von 31 Kreisliga-Toren im Sommer vom TSV Utting gekommen war. Tatsächlich legte er bereits drei Treffer auf, unter anderem am Freitag den Anschlusstreffer durch Maximilian Hölzl. Eichberg zählt zu den Spielern, die in der Jugend für den TSV spielten, um dann viele Jahre später zurückzukehren. Dabei wäre er fast im Sommer ausgerechnet beim heutigen Gilchinger Gegner, dem SC Oberweikertshofen (17.30 Uhr), gelandet. „Eigentlich waren die Gilchinger zu spät dran, ich hatte Oberweikertshofen schon zugesagt“, erzählt der Malermeister aus Utting. Doch der neue TSV-Kapitän Marco Brand konnte ihn umstimmen. „Wir sind sehr gut befreundet“, sagt Eichberg. Gespräche mit Trainer Peter Schmidt und die deutlich kürzeren Fahrzeiten gaben den Ausschlag zugunsten der Gilchinger.

Auflaufen wird Eichberg heute Abend aber wohl nicht. „Es gibt eine Vereinbarung, dass er nicht spielt. Sonst hätte Oberweikertshofen nicht zugestimmt“, berichtet Schmidt. Der Coach muss zudem auf Murat Ersoy verzichten, der nochmals in einen Kurzurlaub aufgebrochen ist.

Doch nicht nur deshalb wartet die nächste Prüfung auf die noch ungeschlagenen Gilchinger. Der SCO präsentierte sich bislang als sehr heimstark. In fünf Partien ist der Aufsteiger noch ungeschlagen und gewann viermal. „Wir müssen uns nicht verstecken, Oberweikertshofen aber auch nicht“, sagt Schmidt. Die Begegnung findet auf seinen Wunsch bereits am heutigen Freitag statt. „Ich bin am Wochenende auf einer Hochzeit eingeladen. Dazu spielen meine Jungs eh lieber am Freitag, und Wiesn-Auftakt ist auch noch“, erläutert der Gilchinger Coach.