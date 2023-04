„Hänge noch sehr an meiner Mannschaft“ – Letztes Derby wird zum Albtraum für Gilching-Coach Schmidt

Ordentlich unter die Räder kam der TSV Gilching-Argelsried um Plator Doqaj (r.) beim SC Olching. Foto: Peter Weber © Peter Weber

Trotz dominanten Beginns und zahlreicher Großchancen geht der TSV Gilching-Argelsried am Samstag im Derby beim SC Olching mit 1:4 unter.

Gilching – Es war keine schöne Nacht auf Sonntag für Peter Schmidt. „Das lag zum einen an meinen Kindern, aber auch an dem Spiel am Vortag“, sagte der Trainer des TSV Gilching-Argelsried. Sein letztes Derby beim SC Olching hatte sich zum Albtraum entwickelt – 1:4 (0:1).

Doch der Reihe nach: Eine halbe Stunde lang spielten die Gilchinger beim Nachbarn groß auf, erspielten sich eine Topchance nach der nächsten. Marko Ralic, Maximilian Hölzl doppelt und Amine Benouachkou brachten den Ball aber nicht im Tor unter. „Wir hätten das Spiel früh für uns entscheiden können“, sagte Schmidt. Danach schlichen sich die ersten Nachlässigkeiten ein. Bei einem Lattenschuss half dem TSV noch Fortuna, doch beim 1:0 durch Benedikt Wiegert waren alle Gäste im Tiefschlaf inklusive Torwart Sebastian Hollenzer, der den nicht sonderlich hart geschossenen Distanzschuss nicht entschärfen konnte (39.).

Der TSV kam mit viel Wut und Energie aus der Kabine, ließ sich beim 0:2 (53.) aber viel zu leicht düpieren: Über die linke Seite kam der Ball trotz Überzahl der Gäste im Strafraum zum freistehenden Filip Vnuk. Als Benedikt Kuhn zehn Minuten später aus kurzer Distanz verkürzte, kehrte die Hoffnung zurück (63.). Doch dann übersah das Schiedsrichter-Gespann eine klare Tätlichkeit an Ralic. Ein blitzsauberer Konter des SCO sorgte endgültig für hängende Köpfe beim TSV (71.).

„Wir sind nicht in der Lage, auch mal durch ein kleines Foul solche Situationen zu unterbinden“, haderte Schmidt. Er und Co-Trainer Christoph Meißner waren spätestens nach dem 1:4 (81.) fassungslos. „Da war klar: Heute läuft alles gegen uns“, so Schmidt. Schiedsrichter Florian Garr wollte er keine Schuld an der Niederlage geben. „Wir haben es schon selbst verbockt, auch wenn die engen Entscheidungen fast alle für die Heimmannschaft entschieden wurden.“

Auch wenn er den Verein im Sommer verlassen wird, setzte Schmidt die Niederlage arg zu. „Ich merke schon, dass ich noch sehr an meiner Mannschaft hänge“, sagte der Übungsleiter. (Tobias Huber)