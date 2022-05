„Deswegen haben wir da vorne nichts verloren“: TSV Gilching verschenkt wieder zwei Punkte

Im Derby beim SC Olching kam der TSV Gilching um Marcel Ebeling (l.) nicht über eine Punkteteilung hinaus. © Weber

So wird es nichts mit dem Aufstieg in die Bayernliga. Zum dritten Mal binnen zwölf Tagen spielt der TSV Gilching nur Remis gegen ein Team aus dem unteren Tabellenmittelfeld.

Gilching – Der TSV Gilching-Argelsried kommt im Aufstiegskampf der Landesliga Südwest einfach nicht vom Fleck. Zum wiederholten Mal verpassten es die Fußballer von der Talhofstraße gestern Abend, im Fernduell mit dem 1. FC Sonthofen entscheidend vorzulegen, der heute nachziehen kann. Im Derby beim abstiegsgefährdeten SC Olching kam der TSV nicht über ein 3:3 (1:1) hinaus. Daher fand Coach Peter Schmidt nach Abpfiff klare Worte: „Es reicht einfach nicht. Deswegen haben wir da vorne auch nichts verloren, weil wir im Kopf nicht stark genug sind.“

Gerade zu Beginn merkte man, dass es für die Kontrahenten noch um einiges geht in dieser Saison. In der gesamten ersten Hälfte brachten beide Teams wenig Struktur ins Spiel. Bezeichnenderweise sorgte ein individueller Fehler für die Gilchinger Führung: Olchings letzter Mann unterlief einen langen Ball, Maximilian Hölzl schnappte sich das Leder, ließ den freistehenden Marcel Ebeling links liegen und brachte die Kugel fallend irgendwie im Tor unter (27.). Ein Schock für die Gastgeber, die bis dato ordentlich im Spiel und in den Zweikämpfen präsent gewesen waren. Doch quasi mit dem Gegenzug schüttelten sie ihre Ernüchterung ab – ebenfalls dank eines Fehlers in der Hintermannschaft der Konkurrenz. Ein Freistoß von außen flog scharf in den Fünfer, Gilchings Keeper Felix Ruml eilte rufend heraus, doch Innenverteidiger Maximilian Süli kam unglücklich vor ihm mit dem Kopf an den Ball und verlängerte ihn ins eigene Netz (30.).

Der zweite Durchgang begann für den TSV denkbar schlecht. Nach einem harmlosen Freistoß von Maximilian Ruml startete Olchings Keeper Maximilian Knobling sofort den Gegenangriff, an dessen Ende Felix Ruml einen Schuss von Jan Sostmann nur nach vorne abwehren konnte – Sebastian Heiß staubte ab zum 2:1 für die Hausherren (47.). Beinahe hätten diesmal die Gilchinger die perfekte Antwort parat gehabt, doch Ebelings Distanzschuss landete am Innenpfosten (50.). Der TSV machte nun Druck – und Murat Ersoy es eine gute Viertelstunde später besser, als er nach einem langen Ball in die Spitze aus halbrechter Position zum Ausgleich einschoss.

Vom aufkommenden Gewitter – Blitze zuckten immer wieder über den Himmel – und dem einsetzenden Regen ließen sich die Gäste nicht aus dem Tritt bringen. Zunächst vergab Ersoy noch (75.). Doch eine Minute später setzte sich Ebeling mit einem Sololauf durch, scheiterte zwar auch zunächst an Knobling, flankte aber im Nachsetzen auf Hölzl, der zur Gilchinger Führung einköpfte. Aber für drei Punkte reichte das nicht, weil laut Schmidt der Kopf wieder mal nicht mitspielte. „Als wir hinten lagen, haben wir besser gespielt, als als wir vorne lagen“, sagte er. Die Schlussphase gehörte wieder dem SCO, der durch Heiß nach einem Eckball spät zum 3:3 kam (87.). Ebeling ließ die letzte Chance auf TSV-Seite liegen.

SC Olching – TSV Gilching-A. 3:3 (1:1)

SC Olching: Knobling – Sostmann (72. Vnuk), Ostarhild (79. Milla Nava), Obermeier (75. Agbavon), Ecker (79. Wiegert), Fuchs (64. Herrmann), Zeisberger, Heiß, Batarilo-Cerdic, Niehaus, Dierich

TSV Gilching-A.: F. Ruml – Häusler, Süli, Buchinger – Meißner, M. Ruml, Ersoy, Doqaj (82. Engelhardt), Buckl (75. Diker) – Ebeling, Hölzl (85. Baran)

Tore: 0:1 Hölzl (27.), 1:1 Süli (30./ET), 2:1 Heiß (47.), 2:2 Ersoy (67.), 2:3 Hölzl (76.), 3:3 Heiß (87.)

Gelb-Rote Karte: Dierich/Olching (73./90.+3, wdh. Foulspiel)

Schiedsrichter: Philipp Ettenreich (VfL Zusamaltheim)

Zuschauer: 180