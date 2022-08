TSV Gilching: Ersatzkeeper Hollenzer auf dem Feld - Achtungserfolg gegen Unterhaching II

Chancen waren Mangelware: Im bedeutungslosen Spiel gegen die SpVgg Unterhaching II konnten sich die Gilchinger (Mitte Benedikt Kuhn) keine einzige klare Chance erspielen. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Das kurioseste „Testspiel“ der Vereinsgeschichte endete torlos. Der TSV Gilching-Argelsried bewies am Freitag gegen die SpVgg Unterhaching II, dass er derzeit nur schwer zu schlagen ist.

Gilching – Peter Schmidt fand in der Pause beruhigende Worte. „Männer, wir müssen das Spiel nicht unbedingt gewinnen“, sagte der Trainer des TSV Gilching-Argelsried am Freitag zu seinen Fußballern. Die waren in der ersten Halbzeit etwas ungestüm zu Werke gegangen. „Wir haben in den falschen Momenten gepresst“, berichtete Schmidt. So konnten die Nachwuchsasse der SpVgg Unterhaching II ihre Klasse ausspielen. Vor dem Tor zeigte sich das junge Team am Freitag aber zahnlos. Gilchings Torhüter Michael Suck wurde bei den zahlreichen Abschlüssen nicht ernsthaft gefordert.

In der zweiten Halbzeit verteidigten die Gastgeber tiefer, dies wirkte sich positiv aus. Als erste Mannschaft der noch jungen Saison blieb der TSV gegen die in der Landesliga Südwest außer Konkurrenz mitspielenden Hachinger ohne Gegentor. „Ich würde das als Erfolg verbuchen“, urteilte Schmidt.

Im Vergleich zum 1:0 gegen Sonthofen wechselte er in der Startelf gleich auf sieben Positionen. Sebastian Kraus, Alper Diker und Benedikt Kuhn bildeten die Abwehr-Dreierkette, das wird es in dieser Saison wohl nicht noch einmal geben. Die Offensive mit Marcel Ebeling, Murat Ersoy und Maximilian Michl hatte am Freitag einen schweren Stand. „Wir konnten uns keine einzige klare Chance erspielen“, berichtete Schmidt. Auch die Standards verpufften bei andauerndem Nieselregen wirkungslos. „Es war aber ein guter Test. Die Jungs konnten sehen, wie in der A-Jugend-Bundesliga gespielt wird“, sagte Schmidt.

Kurios: Als Ersoy angeschlagen nicht weitermachen konnte, wechselte Schmidt eine Viertelstunde vor dem Ende Sebastian Hollenzer ein. Der aber ist im Hauptberuf Torhüter. „Es war eine gute Laufeinheit für ihn“, sagte Schmidt, der nur zwei Feldspieler als Joker in der Hinterhand hatte.

Am Freitag geht es wieder um Punkte. Dann erwarten die Gilchinger ab 19.30 Uhr in der Kies-Arena die zweite Garnitur des FC Memmingen. (Tobias Huber)

TSV Gilching-A. – SpVgg Unterhaching II 0:0

TSV Gilching: Suck - Kraus (46. Doqaj), Diker (57. Saibou), Kuhn - Jahangiri Mehr, Brand, Karl, Baran - Ebeling - Ersoy (75. Hollenzer), M. Michl

SpVgg Unterhaching: Dressel - Seidel (62. Girtler), Haxhosaj, Hoops (55. Jamonts), Fröhling, Markert, Gottmeier (62. Holzmeier), Keller, Krattenmacher (62. Schuler), Nollenberger (55. Ortel), Gabelunke

Schiedsrichter: Thomas Wagner (TV Freyung)

Zuschauer: 70