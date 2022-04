Pokal-Frust in Gilching: Peter Schmidt hat die Schnauze voll vom BFV

Total sauer auf den Bayerischen Fußball-Verband: Gilchings Trainer Peter Schmidt. © Andrea Jaksch

Peter Schmidt hat die Schnauze voll. „Jetzt reicht es mir mit den komischen Verbandsentscheidungen“, sagt der Fußballtrainer des TSV Gilching-Argelsried.

Gilching – Sein Team muss am heutigen Mittwoch zum Totopokal-Qualifikationsspiel beim SV Egg an der Günz (19 Uhr) antreten, nur zwei Tage nach dem Spiel in Ehekirchen und zwei Tage vor dem Heimmatch am Freitag (19.30 Uhr) gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen.

Schmidt legt die Prioritäten nun auf das Ligaspiel am Freitag. „Ich habe mit Egg schon alles abgesprochen“, sagt er. „Wir spielen dort auf dem Trainingsplatz. Egg wird mit der zweiten Mannschaft spielen und wir mit einer Mischung aus Reservespielern, AH und zweiter Mannschaft.“ Er kann es nicht verstehen, wieso die Partie bis Ende April gespielt werden muss. „Die nächste Runde ist erst im Juli“, sagt er.

Spielleiter Andreas Mayländer verweist auf den Bayerischen Fußball-Verband. „Wir müssen uns an die Vorgaben halten“, teilt er mit. Tudor Chioar, in der BFV-Geschäftsstelle zuständig für den Herren-Spielbetrieb, sagt: „Eigentlich hätten alle Partien am Ostermontag ausgetragen werden müssen. Die Pokalrunde soll nicht am Ende der Saison gespielt werden müssen.“ Schmidt beklagt, der Pokal nehme „einen viel zu hohen Stellenwert ein. Aber da geht es natürlich vor allem um die Kohle“.

Der Pokal, der seit ein paar Jahren Vorrang vor Ligaspielen genießt, sorgte bei den Vereinen auch heuer schon mehrfach für Erstaunen – etwa mit der Entscheidung, wie die Qualifikation für den Pokal für die Verbandsmannschaften in dieser Saison ablaufen sollte. Als erste Runde wurden in der Landesliga Südwest die Spiele des 25. Spieltages gewertet. Bei Unentschieden wurden die Begegnungen im Elfmeterschießen entschieden. Dies war aber nicht zu allen Teams durchgedrungen, sodass der SC Olching über das Duell vom Punkt nach dem 2:2 gegen Egg reichlich überrascht war.

Apropos Olching: Der SCO musste auch ernüchtert feststellen, dass die Landesliga-Begegnung beim FV Illertissen II nicht am ursprünglichen Termin ausgetragen werden konnte. Grund war das Totopokal-Halbfinale der ersten Illertissener Mannschaft gegen Drittligist Würzburger Kickers. „Sie konnten nicht mal am Vormittag spielen. Es ist alles nur noch lächerlich“, schimpft Schmidt. Er nimmt das zu erwartende Pokal-Aus deshalb sehr gerne in Kauf. „Man muss die Spieler auch mal wenigstens ein bisschen schützen.“ (toh)