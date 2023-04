Gilching verlässt Abstiegskampf – Remis in Traunstein – Pöcking verliert erneut gegen Rott

Teilen

Nächste Niederlage beim Angstgegner: Die Fußballerinnen des SC Pöcking (r. Kapitänin Sabrina Rapp) verloren beim TSV Rott/Lech mit 1:3. Foto: Roland Halmel © Roland Halmel

Der Aufwärtstrend beim TSV Gilching-Argelsried hält an. Durch den Heimerfolg über den Aufsteiger SV Kirchberg verließen die Fußballerinnen die Abstiegsränge.

„Genau so müssen wir weitermachen“, freute sich TSV-Coach Benjamin Renkl über den zweiten Sieg im zweiten Rückrundenmatch. Dabei taten sich die Gilchingerinnen gegen den Tabellendritten der Landesliga aus dem Bayerischen Wald zunächst schwer.

„Defensiv standen wir aber wieder stabil“, berichtete Renkl. Nach der Pause zeigte der TSV endlich sein Kurzpassspiel und wurde schnell belohnt. Andrea Viehl vollstreckte nach einer Ecke zum 1:0 (47.). Als Sarah Rothwinkler per Freistoß auch noch das 2:0 nachlegte (62.), konnten die Gastgeberinnen etwas durchatmen.

Danach wurde es etwas hektisch, doch der TSV beruhigte das Geschehen schnell wieder. Am Ende war der dritte Heimerfolg der Saison ungefährdet. „Überbewerten werden wir diesen Sieg aber auch nicht. In dieser engen Liga kann jeder jeden schlagen“, stellte Renkl fest.

TSV Gilching-A. – SV Kirchberg i.W. 2:0

Auf durchweichtem und schwer bespielbarem Rasen taten sich beide Seiten schwer, ins Spiel zu kommen.

Folglich war das Spiel zwischen den Bezirksligistinnen DJK Traunstein und dem FSV Höhenrain bei Dauerregen von zahlreichen langen Bällen und intensiven Zweikämpfen geprägt. Gegen die tief stehende Defensive der Heimmannschaft erarbeiteten sich die Höhenrainerinnen über das gesamte Spiel hinweg nur zwei nennenswerte Torchancen.

Dabei scheiterte Carina Schreiner in der ersten Halbzeit an der gegnerischen Torhüterin und kurz vor dem Spielende landete ein Schuss von Steffi Holzer am Pfosten. In einem schwierigem und ereignisarmen Spiel, in dem beide Defensivreihen zu überzeugen wussten, mussten sich die Frauen des FSV Höhenrain mit einem gerechten Unentschieden begnügen. Der Rückstand zu Tabellenführer SV Rot-Weiß Überacker beträgt nun bereits drei Zähler.

DJK Traunstein – FSV Höhenrain 0:0

Zum vierten Mal in Folge mussten die Pöckingerinnen dem Angstgegner aus Rott am Lech Punkte überlassen.

Auf dem sehr schwer zu bespielenden Geläuf taten sich die Gäste besonders in der Offensive sehr schwer.

Immerhin gelang Lena Marie Stöcklein nach dem 0:1 (26.) der zwischenzeitliche Ausgleich (33.). Die Vorlage war von Tanja Wildfeuer gekommen. Kurz vor der Halbzeit konnte SCPP-Keeperin Leona Zingraff einen Elfmeter entschärfen. In der zweiten Halbzeit war die Partie ausgeglichen, ehe Rott durch einen Sonntagsschuss in Front ging (67.).

Pöcking war geschockt und kassierte gleich noch einen Gegentreffer. „Mit etwas mehr Glück wäre ein Punkt drin gewesen“, kommentierte Coach Daniel Flath. toh

TSV Rott/Lech – SC Pöcking-P. 3:1