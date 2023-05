„Auf Distanz gehalten“ – Zwölftes Remis bringt Gilching dem Klassenerhalt näher

Teilen

Peter Schmidt konnte mit dem TSV Gilching-Argelsried einen weiteren Punkt gegen den Abstig sammeln. © Dagmar Rutt

Die Sieglos-Serie des TSV Gilching-Argelsried hält an. Das 1:1 beim SV Mering war bereits die vierte Partie in Serie ohne dreifachen Punktgewinn.

Gilching – Dennoch durfte sich der TSV als moralischer Sieger feiern. Der TSV Gilching-Argelsried hat schon oft unentschieden gespielt in dieser Saison. Das 1:1 (0:0) am Samstag beim SV Mering war bereits die zwölfte Punkteteilung. Die Freude darüber war bei den Landesliga-Fußballern jedoch nie so groß wie am Wochenende. „Wir haben Mering auf Distanz gehalten, damit müssen wir unter diesen Umständen zufrieden sein“, urteilte Trainer Peter Schmidt. Der Vorsprung auf Relegationsrang 14 beträgt weiterhin relativ beruhigende sechs Zähler.

Die Gilchinger mussten in Friedberg vielen Widerständen trotzen. Die eh schon angespannte Personallage verschärfte sich durch das verletzungsbedingte Ausscheiden von Amine Benouachkou weiter. Der Angreifer musste noch vor der Pause ausgewechselt werden. „Er hat es trotz seiner Adduktorenprobleme versucht und sich für die Mannschaft geopfert“, kommentierte Schmidt. Bis dahin hatte sich sein Team vor allem darauf konzentriert, nicht in Rückstand zu geraten. „Mering war spielbestimmend“, berichtete Schmidt. Das gelang relativ gut, nur einmal musste Benedikt Kuhn in höchster Not für seinen bereits geschlagenen Keeper retten.

Nach der Pause versuchte es Schmidt mit einer offensiveren Herangehensweise. „Das wäre sonst nicht auf Dauer gut gegangen“, erläuterte er. Die Gäste übernahmen die Kontrolle, blieben im letzten Drittel aber ungefährlich. Stattdessen fing sich der TSV das 0:1. Bei einem Gegenangriff über rechts waren die Gilchinger unsortiert. Die Hereingabe prallte im Strafraum dreimal hin und her, ehe Manuel Utz den Ball einschieben konnte. „Das war nicht mehr schwer für ihn“, kommentierte Schmidt, der gleich den nächsten bangen Moment überstehen musste. Doch ein Meringer Angreifer legte sich den Ball auf dem Weg Richtung TSV-Tor zu weit vor. „Wenn da das 2:0 fällt, ist der Ofen aus“, bekannte Schmidt.

Auf der anderen Seite versuchten es Marcel Ebeling und Marco Brand mit Schüssen aus der Distanz, der eingewechselte Ziad Saibou verpasste das perfekte Zuspiel. Eine Einzelaktion von Ebeling leitete schließlich den Ausgleich ein. Er tanzte mehrere Gegenspieler aus und drang in den Strafraum ein. Seinen Schuss konnte Merings Torwart Julian Baumann nicht entscheidend entschärfen. Maximilian Hölzl nutzte seine ganze Größe und köpfte den Ball aus kurzer Distanz ins Netz (74.). Es blieb dramatisch. Beide Teams hatten den Siegtreffer auf dem Fuß. Als Fabio Leutenecker das Gespräch mit Schiedsrichter Gürkan Günebakan suchte, schickte dieser den Ex-Profi mit Gelb-Rot vom Feld. Doch mit vereinten Kräften retteten die Gäste in Unterzahl das Remis über die Zeit. „Momentan fällt uns vor allem das Toreschießen sehr schwer“, konstatierte Schmidt. Doch der Klassenerhalt sollte nicht mehr in Gefahr geraten. (Tobias Huber)