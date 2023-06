Gilching hofft auf Neuzugänge auf den letzten Drücker – Ersoy geht, Schmid kommt

Von: Michael Grözinger

Jonas Schmid kehrt zum zweiten Mal zum TSV Gilching zurück. © SV Inning

Beim Landesligisten TSV Gilching ist die Kaderplanung immer noch im vollen Gange. Jonas Schmid vom SV Inning beginnt sein drittes Engagement beim TSV.

Gilching – Am morgigen Freitag, 30. Juni, ist im Amateurfußball der erste Stichtag für Transfers. Bis morgen sollten sich Spieler bei ihrem bisherigen Verein abgemeldet haben, wollen sie in diesem Sommer einen reibungslosen Vereinswechsel vollziehen. Zwei Tage haben insbesondere die Teams in den gehobenen Amateurklassen also noch Zeit, um um Verstärkungen für die neue Saison zu buhlen.

TSV-Gilching-Coach Stangl in intensiven Gesprächen mit möglichen Neuzugängen

So auch der TSV Gilching-Argelsried als höchstklassiger Verein im Landkreis. Und die Verantwortlichen des Landesligisten verraten im Merkur-Gespräch, dass sie sich auf der Zielgeraden noch den einen oder anderen Neuzugang erhoffen.

„Wir sind im Kaderplanungsprozess noch voll drin“, sagt Trainer Sebastian Stangl, der in seine erste Saison an der Talhofstraße geht. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, Gespräche mit einigen neuen Spielern noch rechtzeitig zu einem Ende zu bringen.“

Seit anderthalb Wochen befindet sich der 40-Jährige mit seinem Team in der Vorbereitung und legt in den Testspielen aktuell großen Wert darauf, möglichst viele Spieler – auch aus der letztjährigen zweiten Mannschaft – einzusetzen, kennenzulernen und auszuprobieren (siehe Kasten). Wer es am Ende in den Landesliga-Kader schafft, steht noch nicht fest.

Murat Ersoy kehrt nach sechs Jahren beim TSV zurück zum SV Raisting: „Spielerisch ein Verlust“

Einer wird in der kommenden Saison sicher nicht für die Gilchinger auflaufen: Murat Ersoy kehrt nach sechs Jahren beim TSV zurück zu Bezirksligist SV Raisting. „Er hat bei uns eine super Leistung abgeliefert, und das ist spielerisch natürlich ein Verlust“, sagt Gilchings Abteilungsleiter Stefan Schwartling.

Murat Ersoy wird ab kommender Saison wieder für den SV Raisting auslaufen. © TSV Gilching

Der 26-jährige Offensivmann, der in Weilheim wohnt und arbeitet, habe kürzertreten und sich nicht mehr so weite Fahrten antun wollen, erklärt Schwartling. Seit seinem Wechsel von Raisting zum TSV im Winter 2017/18 absolvierte Ersoy 125 Spiele in der Landesliga für den TSV und zählte regelmäßig zu den Schlüsselspielern, Topvorbereitern und Toptorjägern seines Teams.

Jonas Schmid zum dritten Mal beim TSV – kommt nach vier Jahren beim SV Inning zurück

Trotz des Abgangs ist Schwartling prinzipiell zufrieden mit dem Kader. „Es schaut gut aus“, sagt er. Auch weil mit Jonas Schmid ein weiterer Spieler an der Talhofstraße unterschrieben hat, wie Coach Stangl gestern verriet. Der 31-jährige Mittelfeldspieler schließt sich nach vier Jahren bei seinem Heimatverein SV Inning wieder den Gilchingern an. Es ist sein drittes Engagement beim TSV.

Im Optimalfall ist er nicht der letzte Neuzugang. „Vielleicht geht ja noch was“, sagt Schwartling. Der 30. Juni ist schließlich erst morgen. (Michael Grözinger)