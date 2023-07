Karl verlässt Gilching zu den U21-Löwen – Ex-Raisting-Kapitän Klingl wechselt zum TSVG

Fabian Klingl wechselt vom TSV Utting nach Gilching. © TSV Utting

Maximilian Hölzl, sportlicher Leiter des TSV Gilching, bastelt weiterhin am Kader. Karl hat den Verein verlassen, während Klingl aus Utting kommt.

Gilching – Der endgültige Kader des TSV Gilching-Argelsried nimmt langsam Form an. Nach Murat Ersoy (Wechsel zum SV Raisting) und Christian Rodenwald (Karriereende) müssen die Landesliga-Fußballer einen weiteren schmerzhaften Abgang verkraften: Maximilian Karl wechselt in die Bayernliga zur U21 des TSV 1860 München.

Maximilian Karl verlässt den TSV Gilching und geht nächsten Schritt bei den U21-Löwen

Der 19-Jährige war die Entdeckung der Vorsaison. Nach seinem Wechsel direkt aus der Jugend des SV Waldeck-Obermenzing entwickelte sich der Youngster schnell zu einer festen Größe im Gilchinger Mittelfeld, stand 17-mal in der Startelf. „Es tut weh, einen Spieler mit seiner Klasse zu verlieren. Aber wir freuen uns natürlich für ihn, dass er diese Chance bekommt“, sagt Maximilian Hölzl, Sportlicher Leiter des TSV.

Immerhin können sich die Zuschauer in Gilching weiter an Karls Qualitäten erfreuen, denn die zweite Mannschaft der Löwen wird ihre Heimspiele auch in der neuen Saison in der Kies-Arena austragen.

Ex-Raisting-Kapitän Fabian Klingl verstärkt den TSV und bringt Bayernliga-Erfahrung mit

Hölzl kann aber auch einen weiteren Neuzugang vermelden. Fabian Klingl (31), langjähriger Kapitän des damaligen Bayern- und Landesligisten SV Raisting, wechselt vom TSV Utting an die Talhofstraße. Der Kreisliga-Absteiger aus Utting hat seine Herrenmannschaft aufgrund von Spielermangel aus dem Spielbetrieb zurückgezogen.

„Wir müssen jetzt schauen, wie er es zeitlich managen kann. Fabian hat sich beruflich selbstständig gemacht und war zuletzt stark eingespannt“, sagt Hölzl. Nach Manuel Eichberg, der schon vor einem Jahr nach Gilching gewechselt war, und Neuzugang Jonathan Krukow ist Klingl bereits der dritte Ex-Uttinger in Reihen des Landesligisten. (toh)