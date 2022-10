Gilching-Coach Schmidt über Duell gegen Weißenburg: „Mit diesem Ergebnis noch gut bedient“

Gab die Vorlage zum schmeichelhaften Ausgleich: Murat Ersoy (r.). Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Die Landesliga-Fußballer kamen am letzten Vorrundenspieltag nicht über eine Punkteteilung in der heimischen Kies-Arena hinaus.

Ernüchterndes Ende einer sehr durchwachsenen Vorrunde: Die Landesliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried erreichten am Sonntag mit Hängen und Würgen sowie einer großen Portion Dusel mageres 1:1 (0:1) gegen Abstiegskandidat TSV 1860 Weißenburg.

Eigentlich sucht Peter Schmidt nach den Fußballspielen seiner Mannschaft gerne schnell das Weite. „Das mache ich immer so, wenn wir gewonnen haben“, sagte der Trainer des TSV Gilching-Argelsried. Zuletzt musste er aber in regelmäßigen Abständen noch länger in der Kabine verweilen. Das war auch am Sonntag so. „Mit diesem Ergebnis sind wir noch gut bedient. Der Gegner hätte sich den Sieg verdient gehabt“, bekannte Schmidt.

Weißenburger investierten mehr ins Spiel

Hatte sein Team in der Vorwoche den Kampf in Gersthofen angenommen und verdient gewonnen, sahen die Zuschauer am Sonntag einen Rückfall in die schwachen Leistungen der Partien zuvor. „Gersthofen war wohl nur ein Strohfeuer“, konstatierte Schmidt. Wieder einmal ließen sich die Gilchinger von einer Mannschaft aus der unteren Tabellenregion den Schneid abkaufen. „Der Gegner agierte laufstärker, war viel zweikampfstärker als wir. Dabei waren das früher mal die Gilchinger Tugenden“, sagte Schmidt. Dass seine Mannschaft nicht in der Lage ist, nur mit spielerischen Mitteln zum Erfolg zu kommen, zeigte sich gegen die Mittelfranken sehr deutlich. Nur Maximilian Hölzl strahlte in der ersten Halbzeit etwas Torgefahr aus.

Glücklicher Gilchinger Ausgleich in der Schlussphase

Weißenburg war ein mehr als ebenbürtiger Gegner und nutzte eine Schläfrigkeit in der Defensive der Hausherren, um per Kopf in Führung zu gehen. „Da schauen drei Spieler nur zu“, schimpfte Schmidt. In der zweiten Halbzeit erlebten alle Beteiligten ein wildes Match, wobei die Gäste die deutlich besseren Chancen verbuchten. Doch der junge Gilchinger Torwart Michael Suck bewahrte Gilching mehrmals vor einem höheren Rückstand. Zudem agierten die Weißenburger einige Mal sehr unglücklich im Abschluss. So konnten die Hausherren zumindest noch einen Punkt retten. Nach Flanke von Murat Ersoy traf der eingewechselte Sebastian Kraus per Kopfballbogenlampe ins lange Eck (83.).

„So haben wir zumindest den Abstand nach hinten gehalten“, sagte Schmidt. Zu mehr als einem sicheren Mittelfeldplatz scheint es in dieser Saison nicht zu reichen für den TSV, für den die Rückrunde am Sonntag um 15 Uhr mit einem Heimmatch gegen den VfB Durach beginnt.

Kurios: Schiedsrichter Elias Schriefer wurde am Sonntag bei seinem ersten Landesliga-Einsatz von einem Trainer betreut. Dieser saß in Höhe der Mittellinie direkt an der Seitenlinie auf einem Stuhl. „Finde ich eine gute Sache“, sagte Schmidt. Doch auch der Coach sah das Nachtreten von Hölzl kurz vor Spielende offenbar nicht. Hölzl sah nur Gelb. „Glück gehabt“, bekannte Schmidt. (Tobias Huber)

TSV Gilching-Argelsried – TSV Weißenburg 1:1 (0:1)

TSV Gilching: Suck - Leutenecker, Rodenwald (82. Diker), Kuhn (69. Kraus) - Eichberg (82. Benouachkou), Karl (62. Häusler), Brand, Doqaj (62. Ralic) - Ebeling, Hölzl Ersoy

TSV 1860 Weißenburg: Herter - Meyer, Meier, Nitaj (86. Auernhammer), Ochsenkiel (71. Pfann), Wnendt, Schwarz, Hofrichter, Vierke, Schnitzlein, Eco (87. Häußler)

Tore: 0:1 Nitaj (29.), 1:1 Kraus (83.)

Schiedsrichter: Elias Schriefer (SV Rathmannsdorf)

Zuschauer: 120