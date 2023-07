Die Zeit wird knapp: TSV Gilching nach Testspielniederlage gegen TSV Dachau 65 weiter sieglos

TSV Gilching-Argelsried verlor das Testspiel gegen TSV Dachau 65 mit 3:6. © FuPa

Langsam wird die Zeit knapp. „Die ausstehenden 14 Tage müssen wir wirklich intensiv nutzen, um uns in Wettkampfform zu bringen“, sagte Trainer Sebastian Stangl.

Gilching – Sein TSV Gilching-Argelsried zeigte am Samstag im Testspiel gegen den favorisierten Bayernligisten TSV Dachau 65 zwar phasenweise eine gute Leistung, unterlag am Ende aber deutlich mit 3:6 (3:4).

„Gerade in der zweiten Halbzeit war es eine eindeutige Angelegenheit, da kam nicht mehr viel von uns“, berichtete Stangl. Die erste Hälfte war noch sehr kurios verlaufen. Nach schneller 2:0-Führung der Gastgeber durch einen Foulelfmeter und ein weiteres Tor nach 20 Minuten, hatten sich Gilchings Fußballer eindrucksvoll zurückgemeldet. Nach guten Angriffen über die Außenbahnen waren Maximilian Hölzl (2) und Maximilian Michl per Kopf innerhalb von zwölf Minuten dreimal für die Gäste erfolgreich. Dachau konnte bis zur Pause den Spieß jedoch bereits wieder umdrehen. „Vorausgegangen sind jeweils Fehler im Spielaufbau“, bemängelte Stangl.

Zur zweiten Halbzeit nahm Stangl fünf Wechsel vor. Marcel Ebeling, Sebastian Hollenzer, Marco Brand, Ziad Saibou und der neue Stürmer Andre Gasteiger kamen in die Partie. Auch neu durchgemischt hatten die Gilchinger zunächst noch eine gute Szene. Kurz nach der Pause vergab Daniel Hägler eine große Chance zum 4:4. Danach war es allerdings vorbei mit der Gilchinger Herrlichkeit. „Nach den Wechseln war der Gegner deutlich überlegen und hat noch zwei Tore geschossen“, berichtete Stangl. Dachau wechselte nach einer Stunde mehrfach und erhöhte durch zwei Eingewechselte schließlich auf 6:3.

Stangls Team hat nur noch eine Chance, die Vorbereitung nicht sieglos zu beenden. Am Freitag, 14. Juli, steht die Generalprobe für das erste Punktspiel am 23. Juli zu Hause gegen Aufsteiger SC Aufkirchen an. Um 19.30 Uhr erwarten die Gilchinger in der Kies-Arena Landesliga-Absteiger ASV Dachau. (Tobias Huber)