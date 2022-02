TSV Gilching wackelt gegen Bezirksliga-Kellerkind - „Schärft hoffentlich noch mal die Sinne“

Teilen

Torschütze zum 3:2: Gilchings Kapitän Maximilian Hölzl (r.) traf kurz vor der Pause zum Endstand. © andrea Jaksch

Es war eine sehr durchwachsene Generalprobe. Der TSV Gilching-Argelsried hatte am Samstag mit dem abstiegsbedrohten Bezirksligisten TSV Eching deutlich mehr Mühe als erwartet.

Gilching - „Ich hoffe, das schärft vor unserem ersten Spiel nächste Woche noch mal die Sinne“, kommentierte Gilchings Trainer Peter Schmidt. Das eigentlich für Sonntag geplante Spiel gegen den TSV Altenstadt musste wegen Coronafällen beim Gegner abgesagt werden.

Die Gastgeber erwischten gegen Eching auf ihrem Kunstrasen zwar einen Start nach Maß – bereits in der 3. Minute traf Lucas Häusler nach einer Freistoßflanke zum 1:0 –, aber nur kurz danach kassierten die Hausherren durch einen Kopfball nach einer Ecke das 1:1. „Da haben die Spieler wohl gedacht, das geht genauso einfach wie beim Testspiel im Sommer gegen Eching“, sagte Schmidt nach der frühen Führung. Zehn Minuten nach dem Ausgleich ging der Außenseiter sogar per Foulelfmeter in Front. Kurios: Felix Ruml hatte den ersten Versuch gehalten, doch der Schiedsrichter ließ den Strafstoß wiederholen. „Anscheinend hat sich unser Torhüter nicht regelkonform verhalten“, wunderte sich Schmidt. Immerhin zeigten die Gilchinger eine Reaktion. Maximilian Ruml verwandelte einen Freistoß direkt ins Torwarteck (26.), und Maximilian Hölzl schob den Ball kurz vor der Pause gefühlvoll ins Eck. „Die Spieler waren dennoch unzufrieden mit ihrer Leistung“, berichtete Schmidt. Auch die fünf Wechsel nach 55 Minuten änderten nichts. Der TSV hatte Probleme mit der defensiven Spielweise des Gegners, sodass es beim knappen Sieg blieb. „So weit sind wir anscheinend noch nicht“, bedauerte Schmidt. Ein paar Tage hat der Coach noch, um seine Mannschaft auf das erste Punktspiel des Jahres in der Landesliga Südwest einzustimmen. Am kommenden Sonntag muss der Tabellendritte TSV Gilching beim FC Ehekirchen (11.) antreten. (te)