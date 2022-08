Der eine Moment, der alles ändert: TSV Gilching springt auf Platz drei

Teilen

Komm in meine Arme: Manuel Eichberger feiert den Doppeltorschützen Marcel Ebeling (hinten). Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Versöhnliches Ende der Englischen Woche: Die weiter ungeschlagenen Gilchinger Landesliga-Fußballer überstanden am Sonntag die Hitzeschlacht gegen Hollenbach.

Gilching – 49 Minuten lang schleppten sie sich eher mühsam über den Platz. Viel wollte nicht zusammenlaufen bei den Fußballern des TSV Gilching-Argelsried, die zwei Unentschieden zuletzt schienen die Beine und den Kopf zu lähmen. Doch dann kam dieser eine Moment, der am Sonntag alles ändern sollte. Ein schneller Einwurf auf Manuel Eichberg, der von der Grundlinie den Ball Richtung kurzen Pfosten passte. Dort vollendete Murat Ersoy gekonnt per Hacke. Danach spielte der Landesligist wie verwandelt und erbeutete mit einem 3:0-Heimerfolg über Neuling TSV Hollenbach den dritten Saisondreier inklusive Sprung auf Rang drei.

„So ist es oft im Fußball. Auf einmal läuft der Ball dann wieder“, sagte Gilchings Trainer Peter Schmidt. Nur vier Minuten nach dem 1:0 musste Michael Finkert erneut hinter sich greifen. Marcel Ebeling schloss ab, und abgefälscht rauschte der Ball über den Gästetorwart hinweg ins Netz. Als Schiedsrichter Jonas Krzyzanowski ein Handspiel der Gäste ahndete, vollstreckte Ebeling den Elfmeter zum Endstand (66.). Es war eine umstrittene Entscheidung, denn dem Vergehen war ein Schubser von Manuel Eichberg vorausgegangen. „Ich hätte Foul gepfiffen“, bekannte Schmidt.

Mit dem Verhalten seines Teams in der Schlussviertelstunde war er nicht mehr einverstanden. „Das war zu lässig, nicht mehr entschlossen genug. Das ist nicht fair gegenüber den Einwechselspieler, die sich zeigen wollen“, stellte er fest. Beinahe hätte es sogar zu einer fatalen roten Karte geführt. Christian Rodenwald brachte einen Hollenbacher zu Fall und war klar letzter Mann. Doch Schiri Krzyzanowski beließ es bei einer Zehn-Minuten-Strafe. „Schwein gehabt“, gestand Schmidt. Überhaupt war der Unparteiische den Gästen nicht unbedingt wohl gesonnen. Deren Trainer Daniel Zweckbronner musste in der Schlussphase auf die Tribüne, weil ihm irgendwann der Kragen geplatzt war. Allerdings war seine Aussage in Richtung des Schiedsrichters weit entfernt von einer Beleidigung gewesen. „Anscheinend dürfen wir Trainer gar keine Emotionen mehr zeigen“, wunderte sich Schmidt.

Er hatte in der Anfangsformation die eine oder andere Überraschung parat gehabt. So feierte Benedikt Kuhn sein Startelfdebüt. Dazu rotierten Maximilian Karl und Eichberg in die Mannschaft. Plator Doqaj und Maximilian Hölzl saßen nur auf der Bank. „Es ist wichtig, mit den Kräften hauszuhalten“, erläuterte Schmidt. So war es gar nicht verwunderlich, dass die Gastgeber in der Kies-Arena nur sehr schwer in die Partie fanden. „Hollenbach hat gut verteidigt. Wir können so einen Gegner nicht einfach auseinanderspielen, so weit sind wir noch lange nicht“, konstatierte der Trainer.

TSV Gilching-A. – TSV Hollenbach 3:0 (0:0)

TSV Gilching: Hollenzer - Kuhn, Rodenwald, Leutenecker - Buckl (46. Saibou), Karl, Brand (60. Freinecker), Diker (60. Ralic) - Ersoy (68. Hölzl), Ebeling, Eichberg (68. Doqaj)

TSV Hollenbach: Finkert - S. Ruisinger (70. Higl), Wüstner, Knauer, Bichlmeier (76. Zach), Meyer, Greifenegger, Schäfer (77. Fischer), Anzano, J. Ruisinger (60. Schwab)

Tore: 1:0 Ersoy (49.), 2:0 Ebeling (53.), 3:0 Ebeling (66., Handelfmeter)

Zeitstrafe: Rodenwald (89., Notbremse)

Schiedsrichter: Jonas Krzyzanowski (VfR Neuburg/Donau)

Zuschauer: 135

Bes. Vorkommnisse: Hollenbachs Trainer Daniel Zweckbronner sieht wegen Meckerns Rot (85.).