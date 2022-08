Fußball-Spektakel wider Willen: TSV Gilching gewinnt chaotisches Spiel gegen Jetzendorf

Wichtiger Ausgleichstreffer zum 1:1: Ziyad Saibou (r.) freut sich über sein erstes Saisontor mit Manuel Eichberg. Foto: A. Jaksch © A. Jaksch

Spektakel in der Kies-Arena: Die weiter unbesiegten Landesliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried gewannen am Sonntag eine wilde Partie gegen Aufsteiger TSV Jetzendorf mit 3:2 (1:1).

Gilching – Alper Diker hielt es nicht mehr auf seinem Platz auf der Bank. „Ich kriege gleich einen Herzinfarkt“, rief der bereits ausgewechselte Fußballer des TSV Gilching-Argelsried während der Schlussphase der Landesliga-Partie gegen den TSV Jetzendorf Richtung Tribüne. Tatsächlich war das Heimspiel am Sonntag gegen den gut gestarteten Aufsteiger nichts für Zuschauer mit Herzproblemen. Und das war überhaupt nicht im Sinne von Trainer Peter Schmidt, der trotz des 3:2 (1:1)-Erfolges nach dem Abpfiff richtig grantig war. „Der Schiedsrichter hat sich unserem schlechten Spiel angepasst“, schimpfte er.

Die Gilchinger begannen zwar offensiv, doch vergaßen sie dabei oft die Absicherung. Die Freiheiten nahmen die Gäste dankbar an. Maximilian Kreitmairs frühes 1:0 (10.) war die logische Folge der Gilchinger Nachlässigkeiten. Offensiv hatten die Gastgeber mehr zu bieten. Nach einem langen Ball von Plator Doqaj startete Ziyad Saibou auf seiner linken Seite durch und bugsierte den Ball aus kurzer Distanz irgendwie über die Linie (19.). Auch danach ging es wild hin und her, beide Seiten schienen wenig Lust auf das Verteidigen zu haben.

Weitere Treffer gab es jedoch erst nach der Pause zu bestaunen. Nach einer etwas zu weiten Flanke setzte Maximilian Hölzl nach. Sein Zuspiel nutzte Marcel Ebeling zum 2:1 für den Favoriten (52.). Danach geriet Schiedsrichter Fabian Büchner ins Visier der Hausherren. Zunächst verweigerte er ihnen einen Strafstoß, als Saibou von Jetzendorfs Torhüter Jeremy Manhard umgegrätscht wurde. Wenig später wurde Ebeling böse gefoult im Mittelfeld. „Eine klarere rote Karte gibt es nicht“, zürnte Schmidt. Zudem ärgerte ihn die Vorteilsauslegung des Unparteiischen. In all diesem Trubel vergaßen die Gilchinger wie so oft an diesem Nachmittag das konsequente Verteidigen. Nutznießer war Jetzendorfs Torjäger Dominic Reisner, der ohne Mühe zum 2:2 erfolgreich war (61.).

Das bessere Ende hatten aber die Gastgeber für sich. Durch zwei eher schwache Distanzversuche ließ sich Ebeling nicht entmutigen. Sein Geschoss aus gut 25 Metern schlug flatternd über Manhard hinweg unter der Latte ein. Diesen knappen Vorsprung zitterten die Gilchinger irgendwie über die Zeit und hielten so weiter Anschluss an die Tabellenspitze der Landesliga Südwest. „Insgesamt können wir aber nicht zufrieden sein mit diesem Spiel. Dabei hatten wir noch Glück, dass der Gegner seine zwei stärksten Spieler nicht dabei hatte“, bemerkte Schmidt. Doch er musste mit Murat Ersoy auch auf einen wichtigen Offensivakteur urlaubsbedingt verzichten. „Er war eh angeschlagen, also passte das schon“, kommentierte Schmidt. (Tobias Huber)

TSV Gilching-A. – TSV Jetzendorf 3:2 (1:1)

TSV Gilching: Hollenzer - Häusler, Rodenwald, Freinecker (46. Kuhn) - Saibou (62. Ralic), Leutenecker, Doqaj (77. Brand), Diker (65. Buckl) - Ebeling (83. Batzer) - Hölzl, Eichberg

TSV Jetzendorf: Manhard - Öttl, Radlmeier, Els, Grauvogl, Keimel (83. Liebl), Kreitmair, Reisner, Beiz, Swierkosz, Raabe (77. Geuenich)

Tore: 0:1 Kreitmair (10.), 1:1 Saibou (19.), 2:1 Ebeling (52.), 2:2 Reisner (61.), 3:2 Ebeling (80.)

Schiedsrichter: Fabian Büchner (FC Mariakirchen)

Zuschauer: 105