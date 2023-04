TSV Gilching verspielt Heimsieg: „Die haben ihren Bus vor dem Tor geparkt“

Traf den Pfosten und zum 2:1: Gilchings Kapitän Maximilian Hölzl (r.). Foto: andrea jaksch © andrea jaksch

Die zahlreichen Ausfälle gut weggesteckt und ein starkes Heimspiel gemacht. Dennoch reichte es für den TSV Gilching-Argelsried beim 2:2 gegen den TSV Schwabmünchen wieder nicht zu drei Punkten in der Kies-Arena.

Gilching – Peter Schmidt hatte Mitleid mit seinen Fußballern. „Sie hätten sich die drei Punkte wirklich verdient gehabt“, sagte der Trainer des TSV Gilching-Argelsried nach dem 2:2 (0:0) am Samstag gegen den TSV Schwabmünchen. Obwohl mit den angeschlagenen Sebastian Hollenzer und Christian Rodenwald sowie dem abwesenden Marco Brand und dem rotgesperrten Murat Ersoy gleich vier gestandene Leistungsträger fehlten, dominierten die Landesliga-Fußballer die Partie gegen die stärkste Rückrundenmannschaft über weite Strecken. „Der Gegner hatte auch Ausfälle, aber ich war dennoch überrascht über ihre destruktive Spielweise“, staunte Schmidt. „Die haben ihren Bus vor dem Tor geparkt“, so der Coach weiter.

In der ersten halben Stunde rollte ein Angriff nach dem anderen auf das Gästetor. Einmal hätte das 1:0 fallen müssen, doch nach Maximilian Hölzls Pfostenschuss setzte Fabio Leutenecker den Ball aus kurzer Distanz vorbei. Der Bayernliga-Absteiger schoss erst in der 31. Minute zum ersten Mal auf das Tor von Hollenzer-Vertreter Michael Suck.

Schmidt unzufrieden mit Gegentoren: „Das ging viel zu einfach“

Auch nach der Pause blieb der heimische TSV am Drücker, kassierte aber dennoch das 0:1. Nach einem Einwurf jagte Maximilian Aschner aus spitzem Winkel den Ball unter die Latte. „Bei solchen Gegentoren werde ich zum Autisten. Die dürfen einfach so nicht fallen, einen Einwurf muss ich besser verteidigen“, schimpfte Schmidt. Die Antwort folgte jedoch prompt. Nach einer Ecke von Marcel Ebeling bugsierte Schwabmünchens Torwart Soma Orban das Spielgerät am kurzen Pfosten ins eigene Tor. Keine Minute später war die Begegnung gedreht. Ebeling chippte den Ball zu Hölzl, der technisch gekonnt Orban überwand. „Eigentlich musst du das Spiel dann auch nach Hause bringen“, stellte Schmidt fest. Stattdessen standen die Hausherren beim 2:2 durch Thomas Rudolph (68.) nur Spalier. Dessen Direktabnahme schlug im linken unteren Eck ein. „Das ging viel zu einfach“, monierte Schmidt.

In der Schlussphase hätte sich der Gilchinger Trainer einen Elfmeterpfiff gewünscht. Eric Buckl wurde an der Strafraumgrenze klar zu Fall gebracht. „Zumindest der Schiedsrichter-Assistent hätte es sehen müssen“, haderte Schmidt. Da auch Ebeling bei seinem Schuss knapp am Tor vorbei glücklos blieb, setzte sich die negative Heimserie nahtlos fort.

Mittlerweile ist der TSV seit neun Heimpartien ohne Dreier. Dabei teilte er sich sechsmal die Punkte. „Die Unentschieden werden wir in dieser Saison nicht mehr los“, nahm es Schmidt mit Galgenhumor. (Tobias Huber)

TSV Gilching-A. – TSV Schwabmün. 2:2 (0:0)

TSV Gilching: Suck - Buckl (82. Karl), Leutenecker, Häusler, Kuhn - Doqaj (81. Saibou), Engelhardt, Ralic - Ebeling, Hölzl, Benouachkou (61. M. Michl)

TSV Schwabmünchen: Orban - N. Berger (81. Sarici), B. Berger, Kusterer, Cosar, Lechner, Heckmeier, Schäffler, Aschner, Kellner (90.+3 Rose), Rudolph

Tore: 0:1 Aschner (59.), 1:1 Orban (62., Eigentor), 2:1 Hölzl (62.), 2:2 Rudolph (68.)

Schiedsrichter: Tobias Kinberger (BSK Neugablonz)

Zuschauer: 60