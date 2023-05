„Wollten unseren Coach würdig verabschieden“ – Gilching macht Klassenerhalt fix

Mal wieder Siegtorschütze: Gilchings Goalgetter Marcel Ebeling (l.) traf mit der einzigen echten TSV-Chance. F.: aj © Photographer: Andrea Jaksch

Einmal tief durchatmen bitte: Der TSV Gilching-Argelsried hat am Sonntag durch einen schwer erkämpften 1:0-Sieg in Erkheim eingefahren.

Gilching – Damit haben die Gilchinger endlich alle aufkommenden Zweifel am Klassenerhalt ausgeräumt. Peter Schmidt muss sein Flugticket nach Mallorca doch nicht stornieren. Am Dienstag startet der Fußballtrainer des TSV Gilching-Argelsried zu einem Vatertagsausflug auf die größte Balearen-Insel. „Das wäre natürlich nicht gegangen, wenn wir noch nicht gerettet gewesen wären“, stellte er klar. Doch sein Team gewann am Sonntag nach vier sieglosen Begegnungen mit 1:0 (1:0) bei Kellerkind TV Erkheim. Der Klassenerhalt ist damit endlich gesichert. „Alles andere wäre auch schlimm gewesen. Wir wollten unseren Coach unbedingt würdig verabschieden, er hat eigentlich alle Spieler bei uns besser gemacht“, schwärmte der verletzt zuschauende TSV-Fußballer Alper Diker.

Gilching schlägt auf „Pferdekoppel“ eiskalt zu

Wie der Sieg am Sonntag zustande gekommen war, interessierte nach dem Abpfiff kaum noch jemanden. „Wir haben sicher schon viel besser gespielt. Aber auf dieser Pferdekoppel war auch nicht viel Fußball möglich“, resümierte Schmidt. Der arg ramponierte Platz war kaum bespielbar. „So einen schlechten Platz habe ich bis jetzt nur einmal erlebt, das war in Waldsassen in der Bezirksliga Oberfranken“, kommentierte der Gilchinger Übungsleiter. Obwohl er seine Fußballer gewarnt hatte, war der TSV zunächst nicht auf der Höhe. Der Tabellendrittletzte begann mit dem Rückenwind des 4:1-Sieges über Ehekirchen, nutzte seine Chancen in der ersten halben Stunde jedoch nicht. Die Gilchinger hatten in der Offensive nur einen lichten Moment, der reichte aber zum Siegtreffer: In der 42. Minute setzte sich der Gast am Strafraum des Gegners fest, Maximilian Karl flankte den Ball von rechts auf den langen Pfosten, dort lauerte Torjäger Marcel Ebeling und drückte das Spielgerät über die Linie.

TSV Gilching: Knapper Auswärtssieg rettet Schmidts Urlaubspläne

Auch nach der Pause konzentrierten sich die Gilchinger vor allem auf das Verteidigen, während den Hausherren etwas die Kraft ausging. „Es war sicher ein glücklicher Sieg“, befand Schmidt. „Aber das ist uns in dieser Situation ziemlich egal.“ Er kann seinen Mallorca-Aufenthalt nun dazu nutzen, sein Nervenkostüm wieder zu beruhigen. „Die vergangenen Wochen waren wirklich hart“, bekannte der scheidende Übungsleiter nach dem ersten Zu-null-Spiel seit dem 16. Oktober (2:0 in Gersthofen). (Tobias Huber)

TV Erkheim – TSV Gilching-A. 0:1 (0:1)

TV Erkheim: Stetter – Kurukan, Ness, Wiest, Merk, Reichenberger (71. Petrich), Scheel (57. Wörz), Sesay (83. Hondold), Holzapfel, Oswald, Vogel

TSV Gilching: Hollenzer – Häusler, Rodenwald (46. Buckl), Kuhn – Meißner, Brand, Karl (69. Saibou), Doqaj (90. Moosbrugger), Engelhardt (64. Fauth) – Ebeling, Hölzl

Tor: 0:1 Ebeling (42.)

Zeitstrafe: Meißner/Gilching (28., Foulspiel)

Schiedsrichter: Tim Bruckner (SG Waltenhofen-Hegge)

Zuschauer: 160