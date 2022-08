Gilching unterliegt Bayernligisten nur knapp - Dießen zieht gegen Wackers U17 den Kürzeren

Sarah Hetsch (r.) vom TSV Gilching im Spiel gegen Wolfratshauen © aj

Die Vorbereitung der Damen ist in vollem Gange. Der TSV Gilching konnte einen Achtungserfolg gegen Stern München erreichen. Dießen verlor gegen Wackers U17.

TSV Gilching-A. – FC Stern Mün. 2:3

Benjamin Renkl ist zufrieden. „Wir haben uns gegen einen starken Gegner gut verkauft“, bilanzierte der Trainer des TSV Gilching-Argelsried nach dem Testspiel am Samstag gegen den FC Stern. Seine Landesliga-Fußballerinnen hatten gegen den Bayernligisten sehr schwungvoll begonnen. Nach den ersten verpassten Chancen drehten die Münchenerinnen jedoch auf und erzielten bis zum Pausenpfiff drei Treffer.

Der TSV zeigte sich allerdings unbeeindruckt. Viel Schwung brachte die aus der U17 aufgerückte Isabell Gröbel, die nach ihrer Einwechslung das 1:3 erzielte (75.) und das 2:3 durch Sarah Rothwinkler vorbereitete (79.). „Wir spielen ein neues System. In der zweiten Halbzeit haben die Spielerinnen das gut umgesetzt“, lobte Renkl. (toh)

MTV Dießen – FFC Wacker U17 2:3

„Es war ein munteres Spiel mit vielen Torchancen und schönen Toren“, resümierte Dießens Trainer Nico Weis nach der knappen Niederlage gegen die in der Bayernliga spielenden U17-Fußballerinnen des FFC Wacker München. Dabei konnten die beiden MTV-Nachwuchstalente Valerie Zenker und Marie Böck am Samstag weitere wertvolle Erfahrungen sammeln. Der FFC ging mit 2:0 in Führung, ehe Andrea Bichler verkürzen konnte (33.). In der zweiten Halbzeit legten die Gäste nach (64.). Bichler gelang fünf Minuten später das 2:3 für den Bezirksoberligisten, was die Niederlage aber nicht mehr abwenden konnte. „Es hat dennoch Spaß gemacht“, bilanzierte Coach Weis. (toh)