Serie gerissen - Gilching verliert gegen Reserve aus Memmingen das erste Heimspiel der Saison

Teilen

Bitter gelaufen: Bojan Tanev (vorne) und Maximilian Süli (r.) kassierten mit dem TSV die erste Heimniederlage. © AJ

Nach 1:0 Führung gibt Gilching das Spiel gegen starke Memminger noch aus der Hand. Grund dafür sind unter anderem ein Handelfmeter und ein Platzverweis.

Gilching – Es war ein kleiner Vorgeschmack, welches Kaliber an Gegnern auf die aufstiegshungrigen Fußballer des TSV Gilching-Argelsried in der Bayernliga warten könnte. „Da waren eine ganze Reihe von Spielern aus dem Regionalliga-Kader mit dabei“, sagte Gilchings Trainer Peter Schmidt, der über die Aufstellung des FC Memmingen II am Sonntag nicht schlecht staunte. So ist aus dem einstigen Tabellenletzten eine äußert schlagkräftige Landesliga-Elf geworden, die dank des 2:1-Erfolgs (0:1) alle drei Zähler aus der Kies-Arena entführte. „Wenn die so weiterspielen, werden sie mit dem Abstieg definitiv nichts zu tun haben“, sagte Schmidt.

Dennoch war die erste Heimniederlage der Saison äußerst bitter für seinen TSV. „Ich kann meinen Spielern keinen Vorwurf machen“, sagte Schmidt. Die Gilchinger wehrten sich lange gut gegen die spielerisch überlegenen Memminger und gingen sogar in Führung. Nach einem Standard schoss Marco Brand, und Lucas Häusler staubte zum 1:0 ab (28.). Zuvor hatte Bojan Tanev mit einem Pfostenschuss Pech gehabt. Nach einer Führung waren die Gilchinger in dieser Saison noch ungeschlagen gewesen.

Der Handelfmeter kippte das Spiel für die Gilchinger

Vielleicht wäre es dabei auch geblieben, wenn Schiedsrichterin Barbara Karmann in der 64. Minute nicht Elfmeter und Rot für TSV-Abwehrspieler Christian Rodenwald gegeben hätte. Er soll den Ball auf der Linie stehend mit dem ausgestreckten Arm geklärt haben. „Sie hat wirklich gut gepfiffen, aber bei zwei entscheidenden Situationen hatten wir diesmal kein Glück“, kommentierte Schmidt. In der ersten Halbzeit hatte ein Memminger Brand nach dessen Foul rüde in die Hacken getreten. „Da kann es eigentlich nur Rot geben“, sagte Schmidt. Stattdessen waren es die Gastgeber, die die Begegnung in Unterzahl beenden mussten.

Anders als beim 1:0 vor einer Woche in Aystetten hatte dies entscheidende Folgen. Nach einer Ecke köpfte Timo Hirschle den Siegtreffer für den FCM. „Jetzt haben sie letzte Woche den Zweiten, Sonthofen, und jetzt uns geschlagen. Wenn sie in zwei Wochen auch Tabellenführer Nördlingen besiegen, passt es wieder“, sagte Schmidt versöhnlich. (Tobias Huber)

TSV Gilching-A. – FC Memmingen II 1:2 (1:0)

TSV Gilching: F. Ruml – Häusler, Rodenwald, Buchinger, Engelhardt (75. Meißner) – Doqaj, Brand, M. Ruml (62. Kraus), Süli (82. Buckl) – Tanev (70. Freinecker), Hölzl (55. Ersoy)

FC Memmingen II: Schröder – Bettrich, Picknik, Kryeziu (90.+7 Eroglu), Wilke (88. Boyer), Hirschle, Maxhuni, Trifnopoulos (61. Schmölz), Singer, Gräser, Youssef (90.+4 Karadeniz)

Tore: 1:0 Häusler (28.), 1:1 Youssef (67./HE), 1:2 Hirschle (82.)

Lesen Sie auch „Putin meint es ernst“: Schweden zaudert beim Nato-Beitritt - Finnland könnte historische Verbindung brechen Drohungen des Kreml bereiten Finnland und Schweden Sorge. Die Nato würde die „Schnellspur“ für die Skandinavier öffnen - doch es geht um eine historische Entscheidung. „Putin meint es ernst“: Schweden zaudert beim Nato-Beitritt - Finnland könnte historische Verbindung brechen Mysteriöses Manöver auf dem Weg nach China: Flug von Außenminister Lawrow abrupt beendet Ein Flug von Russlands Außenminister Sergej Lawrow nach China wurde offenbar jäh beendet. Warum erfolgte der angebliche Kurswechsel - und welches Ziel hatte die Reise? Mysteriöses Manöver auf dem Weg nach China: Flug von Außenminister Lawrow abrupt beendet

Rote Karte: Rodenwald/Gilching (64., Handspiel auf der Torlinie)

Schiedsrichterin: Barbara Karmann (DJK Sandizell-Grimolzhausen)

Zuschauer: 150