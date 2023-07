TSV Gilching verliert Testspiel gegen Hallbergmoos: „Noch einiges aufzuholen“

Noch einiges an Aufholbedarf sieht Gilchings neuer Trainer Sebastian Stangl. © Andrea Jaksch

Für das erste Testspiel zählt der TSV Gilching-Argelsried gerade einmal 13 Spieler. Gegen VfB Hallbergmoos muss der Verein eine Niederlage hinnehmen.

Gilching – Die nächsten Wochen dürften für die Fußballer des TSV Gilching-Argelsried anstrengend werden. „Wir haben konditionell noch einiges aufzuholen“, sagte Sebastian Stangl nach dem 1:3 (0:1) am Samstag im Test gegen den VfB Hallbergmoos. Der neue Übungsleiter konnte sich zumindest daran erfreuen, dass sich sein Kader so langsam wieder füllt. „Es waren immerhin schon mal 13 Spieler mit dabei“, teilte er mit.

So konnten die Kicker aus der letztjährigen Reserve, die zuletzt fleißig zum Einsatz gekommen waren, zeitgleich ohne schlechtes Gewissen mit der zweiten Mannschaft am Erdinger Meister-Cup teilnehmen (siehe Bericht links). Um mehr Wechselmöglichkeiten zu haben, durften einige U19-Spieler Herrenluft schnuppern. „Es ist nicht zielführend, wenn die Spieler gleich 90 Minuten ran müssen“, stellte Stangl klar.

Sebastian Stängl über die Defensivarbeit seiner Mannschaft: „Die Lücken waren noch zu groß“

Immerhin zeigten die Junioren am Samstag eine ordentliche Leistung. In einer sehr offen geführten Partie gegen den Bayernliga-Absteiger aus Hallbergmoos scheiterten die Gilchinger vor allem an ihrer Chancenverwertung. Zudem präsentierte sich die Defensive noch zu löchrig. Stangl bemängelte: „Die Lücken waren noch zu groß.“ Eine davon nutzte Moritz Sassmann zur frühen Führung des VfB (16.).

Nach der Pause belohnten sich die Hausherren für ihren offensiven Aufwand. Dominik vom Hau gelang mit seinem ersten Treffer im TSV-Trikot der Ausgleich (49.). Doch sechs Minuten später schlugen die Gäste erneut zu, Fabian Czech war für Hallbergmoos erfolgreich. Danach war etwas die Luft raus, auch weil fleißig gewechselt wurde. In der 83. Minute gelang Sassmann noch das 3:1 für die Gäste.

Bereits am Mittwoch steht das nächste Testspiel an. Ab 19.15 Uhr sind die Gilchinger zu Gast beim neuen Ligarivalen TSV Eintracht Karlsfeld – Stangls Ex-Verein. (toh)