Gilching-Trainer Schmidt verärgert: „Fehlt die letzte Galligkeit“

Peter Schmidt ist weniger zufrieden mit der aktuellen Leistung seiner Mannschaft. © Dagmar Rutt

Die Fußballer des TSV Gilching-Argelsried boten im vorletzten Saisonspiel eine blutleere Vorstellung. Die Schmidt-Elf verlor mit 0:2 gegen Kaufering.

Gilching – Zum Zeitpunkt des Abbruchs der Partie beim VfL Kaufering vor knapp drei Wochen lagen die Landesliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried im Hintertreffen (2:4). „Da haben sich meine Spieler wohl gedacht, wir schenken dem Gegner gleich die Führung“, sagte Peter Schmidt.

Der Trainer hatte sich kaum hingesetzt, da lag sein Team durch ein Kopfballtor von Thomas Hasche mit 0:1 hinten. Es waren noch keine drei Minuten gespielt. „Wir waren überhaupt nicht auf dem Platz. Der eine hat sich auf den anderen verlassen“, schimpfte Schmidt. Auch in der Folge zeigten sich die Gilchinger als zuvorkommende Gäste. „Wir hatten eine Körperspannung wie ein Aal“, sagte Schmidt.

Auch wenn es für beide Mannschaften um nichts mehr ging und beim TSV zahlreiche Leistungsträger fehlten, hätte er sich mehr erwartet. „Dazu bin ich einfach zu sehr Sportler“, stellte der Trainer fest. Vor allen in den Zweikämpfen präsentierten sich die Kauferinger deutlich entschlossener und erzielten deshalb nach der Pause auch noch das 2:0 durch eine feine Einzelaktion von Florent Sekiraqa, , der ins lange Eck traf (67.).

Das einzige Gilchinger Offensivhighlight war ein Freistoß von Marko Ralic ans Lattenkreuz fünf Minuten vor dem Ende. „Wir haben völlig verdient verloren“, konstatierte Schmidt.

Schmidt nimmt Spieler in die Zange: „Müssen an ihrer Einstellung arbeiten“

Für ihn war das Auftreten seiner Mannschaft sinnbildlich für die gesamte Saison, in der sie nicht an die Leistung der Vorsaison anknüpfen konnte. „Es fehlt einfach die letzte Galligkeit. Es muss wieder mehr zusammengespielt werden als jeder für sich“, monierte er. „Darüber habe ich auch schon mit dem neuen Trainer gesprochen, der das ähnlich sieht“, sagte Schmidt.

Auch deshalb ist der Übungsleiter froh, wenn die Runde endlich vorbei ist. „Dann mache ich zehn Kreuze“, so Schmidt. Am Samstag (14 Uhr) ist der letzte Auftritt einer wenig ruhmreichen Saison, für Gilching geht die Reise zum TSV 1860 Weißenburg nach Mittelfranken. „Die Spieler müssen an ihrer Einstellung arbeiten“, forderte er.

Die vergangene Saison hat bei ihm Spuren hinterlassen. „Ich ärgere mich sehr, dass es mir nicht gelungen ist, dieses Problem zu lösen“, hadert der Gymnasiallehrer. Er hatte sich ein anderes Ende seiner vierjährigen Schaffenszeit erhofft. (Tobias Huber)

VfL Kaufering – TSV Gilching-A. 2:0 (1:0)

VfL Kaufering: Wölfl - Pittrich, Bonfert, Rimmer (35. Bäumel), Graf (38. Bauer), Muha, Schwabbauer, Hasche, Sekiraqa (73. Baumann), Ansorge (81. Neuhaus), Wolf

TSV Gilching-Argelsried: Hollenzer - Meißner, Brand, Häusler, Karl, Benouachkou (48. Doqai), Saibou (59. Hölzl), Fauth (48. Moosbrugger), Freinecker (48. Ralic), Kuhn, Engelhardt (89. Suck)

Tore: 1:0 Hasche (9.), 2:0 Sekiraqa (68.)

Schiedsrichter: Patrick Meixner (BC Rinnenthal)

Zuschauer: 100