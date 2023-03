Bei Gilching II steht erstmals die Null: Unentschieden gegen SC Oberweikertshofen II

Teilen

Gegen die zweite Mannschaft des SC Oberweikertshofen erspielte sich TSV Gilching II ein Unentschieden. © Andrea Jaksch

Gegen den SC Oberweikertshofen konnte sich der TSV Gilching-Argelsried II ohne Gegentor ein Unentschieden erspielen. Laut Trainer Brand ein wichtiges Ergebnis.

Gilching – Fußball-Kreisklassist TSV Gilching-Argelsried II spielt in den kommenden Monaten um den Aufstieg in die Kreisliga, die zweite Mannschaft des SC Oberweikertshofen kämpft in der Kreisliga-Abstiegsrunde um den Ligaverbleib.

Entsprechend ausgeglichen verlief das Testspiel-Duell am Mittwochabend, in dem sich beide Mannschaften mit 0:0 trennten. Positiv war für die Gilchinger in ihrem vorletzten Test vor Punktspielstart, dass erstmals in der Vorbereitung hinten die Null stand.

Nach einem schwierigen Start kam der TSV Gilching II gut ins Spiel

„Das war wichtig für uns“, sagte TSV-Trainer Robert Brand. Allerdings hatte seine Mannschaft auch etwas Glück. In der Anfangsphase mussten sich die seit Wochen nur an Kunstrasen gewöhnten Gilchinger auf dem Rasenplatz erst einmal zurechtfinden und wären nach drei Minuten beinahe in Rückstand geraten. Anschließend kamen sie jedoch besser ins Spiel. „Nach etwa 15 Minuten hatten wir das Spiel ganz gut im Griff, erst vor der Halbzeit ist Oberweikertshofen dann wieder stärker geworden“, sagte Brand.

Im zweiten Durchgang waren die Gäste das überlegene Team, brachten ihre Chancen aber nicht im Tor unter. „Wir hatten mehr vom Spiel, aber haben uns nicht belohnt“, so der Gilchinger Übungsleiter. Den finalen Test vor dem Punktspielauftakt bestreitet sein Team am Samstag um 13 Uhr gegen den A-Klassisten SV Adelshofen-Nassenhausen. te