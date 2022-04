TSV Gilching: Jugendspieler helfen beim Schneeschippen - Landesliga-Elf bedankt sich mit Sieg

Jubel vor den beiseite geräumten Schneemassen: Gilchings Fußballer schlugen Neuburg zu Hause mit 1:0. © Jaksch

Den Schneeschippern sei Dank: Die Fußballer des TSV Gilching-Argelsried konnten als einziges Team in der Landesliga Südwest am Wochenende spielen.

Gilching – Der 1:0-Heimsieg über den VfR Neuburg beendete den kurzen Negativlauf. Es war eine glückliche Fügung. Da der TSV Gilching-Argelsried am Sonntag einen Sichtungstag im Rahmen der Kooperation mit dem TSV 1860 München durchführte, waren genug bereitwillige Schneeschaufler zur Stelle. Jugendspieler und Akteure aus dem Seniorenbereich befreiten den Kunstrasen von den Schneemassen und ermöglichten so auch den Herren eine Austragung ihrer Landesliga-Partie am Nachmittag gegen den VfR Neuburg/Donau. „Sonst wäre das nichts geworden“, sagte Gilchings Trainer Peter Schmidt nach dem 1:0-Sieg (0:0).

Beim Blick auf die ersten 60 Minuten der Partie konnte man jedoch ins Grübeln kommen. War es wirklich die richtige Idee gewesen, die Partie nicht abzusagen? „Man hat gemerkt, dass der Kopf nicht mitspielt momentan“, erkannte Schmidt. In der ersten Halbzeit verbuchten die Hausherren zwar die eine oder andere Chance, doch auch der abstiegsbedrohte Gast war gefährlich. „Die hatten giftige Konter“, sagte Schmidt. Zu Beginn der zweiten Halbzeit wirkte es so, als wäre der zuletzt zweimal in Folge unterlegene Tabellendritte in der eigenen Hälfte festgefroren. Immerhin ließ der TSV auch keine Möglichkeit der Neuburger zu.

Dann kam der Auftritt von Marcel Ebeling. Er drang von links in den Strafraum ein, verpasste das Anspiel zu Maximilian Hölzl, blieb jedoch mit Glück am Ball und hämmerte diesen unter die Latte (62.). Es war sein zweiter Treffer beim zweiten Startelfeinsatz. „Jungs, feiert ihn nicht zu viel. Eigentlich hätte er abspielen müssen“, feixte Schmidt in Richtung der Jubeltraube seiner Fußballer. Dieses Tor wirkte wie eine Befreiung auf den TSV. Plötzlich lief der Ball deutlich besser durch die Reihen der Hausherren. Murat Ersoy knallte den Ball an die Latte, Ebelings nächster Versuch kullerte an den Pfosten. Dennoch reichte es zum Sieg auf dem von Schmidt so ungeliebten Kunstrasen. „Das hat aber nichts mit unserem super Platz zu tun. Wir sind nur fußballerisch zu schlecht, um dort zu brillieren“, stellte der TSV-Übungsleiter klar.

Da alle anderen Begegnungen am Wochenende ausfielen, konnte seine Mannschaft den Rückstand auf die Aufstiegsplätze auf vier und fünf Zähler verkürzen. Dazu sind die Gilchinger mit einer Partie im Rückstand im Vergleich zu den Konkurrenten aus Nördlingen und Sonthofen. Am kommenden Samstag ist der TSV beim Tabellenvierten, SC Ichenhausen, zu Gast.

TSV Gilching-A. – VfR Neuburg 1:0 (0:0)

TSV Gilching: F. Ruml – Häusler, Buchinger, Freinecker – Diker (63. Buckl), Brand (86. Engelhardt), M. Ruml (72. Doqaj), Meißner – Ersoy (87. Kraus), Hölzl (83. Tanev), Ebeling

VfR Neuburg: Jozinovic – Stegmeir (89. Jahner), Scharbatke, Heckel (71. Frohmaier), von Swiontek Brzezinski, Habermeyer, Woudstra, Coklar (64. Belousow), Rutkowski (71. Makalic), Klink, Bader (89. Boßlet)

Tor: 1:0 Ebeling (62.)

Schiedsrichter: Michael Hochrinner (Grünthal)

Zuschauer: 150