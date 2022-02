Testspiele im Raum Starnberg: Gilching-Argelsried kämpft Bayernligisten Remis ab - Erfolg für Berg

Wieder kein Erfolgserlebnis: Der SC Pöcking (r. Arlind Shaqiri) unterlag dem SVP (2.v.r. Fabian Egger) 2:3. © Dagmar rutt

Der MTV Berg überrollte am Wochenende den Bezirksliga-Ost-Kontrahenten TSV Otterfing mit 7:0. Die Gäste aus Planegg-Krailling behielten beim Duell in Pöcking-Possenhofen die Überhand.

Achtungserfolg für den TSV Gilching-Argelsried: Die Landesliga-Fußballer erreichten am Samstag ein Unentschieden gegen den benachbarten Bayernligisten aus Landsberg. „Man hat dem Gegner aber angemerkt, dass sie wegen Corona-Fällen nicht optimal trainieren konnten“, urteilte Gilchings Trainer Peter Schmidt. So benötigten die Gäste eine Viertelstunde, um ins Spiel zu finden.

Danach bekamen die Hausherren jedoch Probleme. „Wir hatten Schwierigkeiten, mit ihrem System zurecht zu kommen“, gestand Schmidt. Immerhin war auf Torwart Felix Ruml Verlass, er verhinderte einen Rückstand zur Pause. Nach dem Wechsel konnten die Gilchinger wieder besser mithalten, gerieten aber nach Abstimmungsschwierigkeiten in der Defensive in Rückstand. Konditionell hatten die Hausherren aber Oberwasser. Mit einem Zuckerpass bereitete Maximilian Ruml das 1:1 durch den eingewechselten Bojan Tanev vor. Danach hätte sogar noch der Siegtreffer fallen können. Die beste Möglichkeit vergab Ruml, der an Landsbergs Torhüter Sebastian Hollenzer scheiterte. Für die Lechstädter war es der letzte Test vor dem ersten Punktspiel des Jahres am kommenden Wochenende gegen Deisenhofen.

MTV Berg entscheidet Bezirksliga-Duell gegen TSV Otterfing mit 7:0

Bereits in den ersten beiden Testpartien in Neuhadern (4:2) und gegen die SG Söcking/Starnberg (6:2) hatten die Berger Bezirksligisten nicht mit Toren gegeizt. Am Samstag toppte die Mannschaft von Trainer Wolfgang Krebs das Ganze nochmals. Dabei stand mit Ost-Bezirksligist Otterfing der bislang ligastärkste Gegner als Kontrahent auf dem Platz. „Ich kann vor meinen Spielern nur den Hut ziehen. Wir haben es vom Anfang bis zum Ende durchgezogen“, lobte Krebs. Es war ein Tag, an dem fast alles perfekt funktionierte. Valtine Valerio-Miguel wurde freigespielt und erzielte das frühe 1:0 (18.). Kurz darauf kam Fabian Kaske nach einem Rempler im Strafraum zu Fall. Geburtstagskind Sarek Suplit schnappte sich den Ball und verwandelte den Strafstoß zum 2:0. Valerio-Miguel legte mit einer Direktabnahme das dritte Tor nach (34.). Luca Bücker staubte ab (36.), ehe Bernard Crnjak das Tor des Tages gelang. Aus mehr als 30 Metern traf er zum 5:0-Pausenstand. Unmittelbar nach Wiederanpfiff rutschte sogar ein Eckball von Suplit ins Netz. Den Schlusspunkt setzte Rückkehrer Leon Köhl mit einem verwandelten Elfmeter (90.).

Ergebnisse in Testspielen werden von den Trainern meist nicht besonders stark gewichtet. Am Sonntag war das ein bisschen anders. „Ein Erfolgserlebnis wäre sehr wichtig gewesen für meine Jungs“, sagte Pöckings Trainer Simon Gebhart. Nach der bis dato sehr erfolglosen Bezirksliga-Saison sollte es gegen den Kreisligisten aus Planegg endlich mal wieder zu einem Sieg reichen. „Leider haben wir auch diesmal zu viele Fehler gemacht“, bedauerte Gebhart. Zwar brachte Arlind Shaqiri die Gastgeber auf dem Kunstrasen kurz vor der Pause mit einem schönen Freistoßtor in Führung. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff war der SCPP jedoch noch im Tiefschlaf. Christoph Rainer bugsierte eine Flanke aus wenigen Metern mit dem Kopf über die Linie. Ein Fauxpas von Youngster Florian Flath leitete das 1:2 ein. Der eingewechselte Mohammad Korodowou wurde auf die Reise geschickt und brachte den Außenseiter erstmals in Front. Doch auch die Planegger wirkten hinten alles andere als sattelfest. „Die Automatismen stimmen noch nicht so ganz, was auch an der sehr wechselhaften Trainingsbeteiligung liegt“, kommentierte SVP-Coach Manuel Eisgruber. Das 2:2 ging allerdings eindeutig auf die Kappe von Keeper Sven Krost, der sich von Clemens Link den Ball abluchsen ließ. In der Folge musste Max Hartmann das Spielgerät nur noch ins leere Tor schieben. Das letzte Wort hatten jedoch die Gäste. Nach einer Ecke geriet der Klärungsversuch von Pöckings Torwart Marius Klitscher viel zu kurz. Nutznießer war Danny Sturm, der den Ball unter die Latte jagte (86.). „Das war ein schöner Sieg, den wir gerne mitnehmen“, freute sich Eisgruber über den überraschenden Erfolg. (Tobias Huber)