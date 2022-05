TSV Gilching: Keine Chance gegen den Meister - Aufstieg endgültig abgehakt

Teilen

Zweimal nur zweiter Sieger war Gilchings Torwart Felix Ruml gegen Alexander Schröter (r.). Der Stürmer erzielte beide Tore für den wohl künftigen Meister TSV Nördlingen. © Andrea Jaksch

Die zweite Heimniederlage der Saison sorgte für Klarheit. Die Fußballer des TSV Gilching-Argelsried werden mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in der nächsten Runde in der Landesliga spielen.

Gilching – Der wohl zukünftige Meister aus Nördlingen zeigte dem TSV beim 0:2 (0:2) deutlich die Grenzen auf. Der 1. FC Sonthofen hatte am Samstag mit einem 7:0 über den SV Bad Heilbrunn vorgelegt. Der TSV Gilching-Argelsried konnte einen Tag später nicht folgen und liegt nun zwei Spieltage vor dem Saisonende fünf Punkte hinter Rang zwei zurück. „Jetzt gilt es nur noch, die 60-Punkte-Marke zu knacken. Alles andere wäre unrealistisch“, sagte Gilchings Trainer Peter Schmidt nach der ernüchternden 0:2 (0:2)-Heimniederlage am Sonntag im Spitzenspiel gegen den TSV 1861 Nördlingen.

Der Absteiger, der wohl in einer Woche die Rückkehr in die Bayernliga perfekt machen wird, zeigte seinem Team besonders in der ersten Halbzeit deutlich die Grenzen auf. „Die spielen einfachen Fußball, aber das machen sie sehr gut“, lobte Schmidt. Die sonst so heimstarken Gilchinger rannten vor der Pause fast nur hinterher. „Der Gegner hatte eine deutlich bessere Passquote als wir“, analysierte der Gilchings Übungsleiter. Dazu pennten die Gastgeber bei zwei Standardsituationen. Ein Einwurf landete über Umwegen bei Alexander Schröter, der zum 0:1 vollstreckte (18.). Rund 20 Minuten später konnte Gilchings Torwart Felix Ruml einen Eckball nicht ausreichend klären. Schröter nahm den Ball an und verwandelte am langen Eck ohne große Gegenwehr.

Schmidt reagierte zur Pause mit einem Dreifach-Wechsel. Die Gilchinger konnten besser dagegenhalten, vergaben aber die große Möglichkeit zum 1:2. Aus wenigen Metern brachte Murat Ersoy den Ball nach starker Vorarbeit von Plator Doqaj nicht über die Linie (62.). Marcel Ebeling scheiterte mit einem Distanzschuss am glänzend reagierenden Daniel Martin. „Mit dem Anschlusstor wäre es vielleicht noch mal spannend geworden. So konnte es Nördlingen relativ locker nach Hause spielen“, resümierte Schmidt.

Dass Kapitän Maximilian Hölzl kurz vor dem Ende noch Gelb-Rot vom guten Schiedsrichter Torsten Wenzlik sah, hatte keinen Einfluss mehr auf den Spielausgang. „Ich erwarte aber jetzt schon, dass wir die Saison seriös zu Ende spielen und nicht in den Abstiegskampf eingreifen“, sagte Schmidt. Am Samstag sind die nunmehr seit vier Spielen sieglosen Gilchinger ab 14 Uhr beim akut abstiegsbedrohten SV Bad Heilbrunn zu Gast. (Tobias Huber)

TSV Gilching-A. – TSV Nördlingen 0:2 (0:2)

TSV Gilching: F. Ruml - Freinecker (78. Baran), Süli, Häusler - Meißner (46. Rodenwald), M. Ruml (46. Brand), Doqaj, Buckl (46. Engelhardt) - Ebeling, Hölzl, Ersoy

TSV 1861 Nördlingen: Martin - Puscher, Grimm, Gruber (84. Knöpfle), Meyer, Perfetto (70. Dammer), Schüler, Bosch, Schröter (88. Pesut), Schmidt, Mayer

Tore: 0:1 Schröter (18.), 0:2 Schröter (39.)

Gelb-Rot: Hölzl (87., wiederholtes Foulspiel)

Schiedsrichter: Torsten Wenzlik (TSV Velden)

Zuschauer: 140