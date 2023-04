Aufeinandertreffen zweier Top-Torjäger

War beim 3:2-Sieg im Hinspiel der Matchwinner für den TSV Gilching: Marcel Ebeling (r.). © Dagmar Rutt

Ein reizvolles Duell im Tabellenmittelfeld der Landesliga Südwest wartet am Sonntag auf die Fußballer des TSV Gilching-Argelsried: Sie treten ab 15 Uhr beim TSV Jetzendorf an, der als einziges Team in der Rückrunde noch ungeschlagen ist.

Gilching – Peter Schmidt ist auch sechs Tage später noch ratlos. Der Trainer des TSV Gilching-Argelsried kann sich den emotionslosen Auftritt seiner Mannschaft am vergangenen Sonntag beim deftigen 0:3 zu Hause gegen Illertissen II nicht erklären. „Immerhin hatten wir die Chance, es im Training gemeinsam aufzuarbeiten. Es ist gut, wenn Leidgeplagte unter sich sind“, sagt Schmidt. Eigentlich war das Match aber sinnbildlich für eine Runde, bei der der TSV bis dato vor allem zu Hause einfach nicht so richtig in die Gänge gekommen ist. „Wir sind nicht wie letzte Saison in einen Flow gekommen“, bedauert Schmidt.

Da trifft es sich gut, dass die Gilchinger am Sonntag (15 Uhr) auf des Gegners Platz antreten dürfen. Sie sind zum ersten Mal überhaupt in der Vereinsgeschichte zu Gast beim TSV Jetzendorf im Dachauer Hinterland. „Ich freue mich darauf. Da kommen bestimmt auch ein paar Zuschauer. Im Heimmatch gegen Weißenburg durfte der Aufsteiger vor zwei Wochen 290 Interessierte begrüßen. Sie sahen dabei ein 0:0, das gar nicht zum bisherigen Bild der Jetzendorfer in der Rückrunde passte. Der Neuling ist nach acht Rückrundenpartien noch ungeschlagen (fünf Siege, drei Remis) und überholte damit den TSV Gilching in der Tabelle. Die letzte Niederlage datiert von Mitte Oktober (1:5 in Ehekirchen). „Der Trainer Alexander Schäffler leistet dort richtig gute Arbeit und hat ein schlagkräftiges Team aufgebaut“, urteilt Schmidt.

In der Hinrunde siegte seine Elf glücklich mit 3:2. Matchwinner war Marcel Ebeling mit zwei Toren. Am Sonntag kommt es zum erneuten Aufeinandertreffen des besten Gilchinger Torjägers mit Dominic Reisner, der in der Vorrunde zum zwischenzeitlichen 2:2 getroffen hatte. Reisner liegt mit 15 Treffern auf Platz zwei der Torjägerliste, Ebeling hat derzeit drei Tore Rückstand. „Das sind zwei völlig unterschiedliche Spielertypen“, sagt Schmidt. Während Ebeling als gefürchteter Scharfschütze und Standardexperte gilt, agiert der mit Regionalliga-Erfahrung bei der SpVgg Unterhaching ausgestattete 27-jährige Reisner meist als klassischer Mittelstürmer.

„Wir werden dort nur etwas mitnehmen können, wenn wir von Beginn an voll da sind“, stellt Schmidt klar. Ihn und sein Gegenüber Schäffler eint eine Parallele. Beide hören nach der Saison auf eigenen Wunsch bei ihrem jeweiligen Verein als Trainer auf.