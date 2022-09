Nach Zitterpartie wollen Gilchings Damen vorne mitmischen

Teilen

Die Fußballdamen des TSV Gilching-Argelsried starten am Wochenende in die Landesligasaison. © Photographer: Andrea Jaksch

Es soll Richtung Tabellenspitze gehen. Die Landesliga-Fußballerinnen des TSV Gilching-Argelsried wollen in dieser Saison oben mitmischen.

Gilching – Die erste komplette Saison in der Landesliga (die Runde davor musste wegen Corona frühzeitig abgebrochen werden) wurde zur großen Zitterpartie für den TSV Gilching-Argelsried. Erst am letzten Spieltag konnten sich die Fußballerinnen von der Talhofstraße mit einem 4:1 beim bereits abgestiegenen MTV Dießen den Klassenerhalt sichern. Das soll in Zukunft deutlich besser werden. „Die Mannschaft hat das Potenzial, im oberen Tabellendrittel mitzuspielen. Davon bin ich überzeugt“, sagt Gilchings Trainer Benjamin Renkl. Der 30-Jährige hatte im Verlauf der Rückrunde den zurückgetretenen Raimond Spar ersetzt und geht in seine erste komplette Saison als Chefcoach bei den TSV-Damen.

Die Voraussetzungen für eine gute Spielzeit sind gegeben, auch wenn das Team in der Vorbereitung ausschließlich verloren hat. Dabei spielten die Gilchingerinnen allerdings bis auf eine Ausnahme nur gegen höherklassige Gegner. „Da haben wir meist ganz gut ausgesehen“, freut sich Renkl. Zudem nutzte er die Partien, um an taktischen Feinheiten zu arbeiten. „Die Mannschaft soll nicht nur ein System spielen können“, erläutert Renkl. In der Vergangenheit agierte der TSV stets im 4-4-2-Modus. Mit mehr Flexibilität wollen die Gilchingerinnen die Landesliga Süd aufmischen.

Dort ist kein klarer Favorit auszumachen, auch wenn mit Absteiger SC Regensburg eine Mannschaft aus der Bayernliga dazugekommen ist, die als stark einzuschätzen ist. „Das wird keine Übermannschaft sein“, glaubt Renkl. Allerdings fehlten den Oberpfälzerinnen in der vergangenen Saison lediglich drei Zähler zum Klassenerhalt.

Für die Fitness der Gilchinger Spielerinnen ist Sarah Lapuh verantwortlich. Nach ihrem Karriereende wird sie vor allem an der Physis der Fußballerinnen arbeiten. „Im Notfall kann sie auch als Trainerin aushelfen“, sagt Renkl. Er hofft, dass sich dank Lapuhs Unterstützung noch Langzeitverletzte wie Amelie Hübsch oder Sina Weber im Kader zurückmelden. Eventuell werden Akteurinnen aus der U17 in den Kader übernommen. „Es wird auch viel davon abhängen, wie sehr wir vom Verletzungspech verschont bleiben“, sagt der Übungsleiter.

Zum Saisonauftakt wartet auf sein Team am Sonntag die zweite Mannschaft des Regionalligisten FFC Wacker München. Anpfiff in der Kies-Arena ist um 13 Uhr. „Ein guter Start im Ferienmonat August wäre natürlich Gold wert“ , sagt Renkl. In der vergangenen Saison endete das Duell in Gilching 2:2, in München gewann der TSV mit 2:0. Vor gut einer Woche verloren die Gilchingerinnen gegen die erste Mannschaft des FFC im Pokal mit 0:7. Aufgrund vieler Absenzen war Renkl aber auch in dieser Partie zum Improvisieren gezwungen.

Vorbereitungsprogramm

Testspiele: 3:5 bei dem FC Bayern München II (U17); 2:3 gegen den FC Stern München; 1:2 beim SC Biberbach; 0:7 gegen den FFC Wacker München (Pokal)

Erstes Punktspiel: Sonntag, 4. September, 13 Uhr, Heimspiel gegen den FFC Wacker München II