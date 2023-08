Gilchinger Frust nach Pleite in Ehekirchen: „Das war eine bodenlose Leistung von uns“

Teilen

Phasenweise komplett von der Rolle präsentierte sich Gilching um Lucas Häusler (l.) und Marco Brand. © aj

Eine verheerende Schlussphase sorgt für eine derbe Niederlage: Die Landesliga-Fußballer des TSV Gilching gehen in Ehekirchen mit 0:4 unter.

Gilching – Christoph Meißner war stinksauer. „Das war eine bodenlose Leistung von uns“, schimpfte der Co-Trainer des TSV Gilching-Argelsried. Statt mit einem Dreier am vierten Spieltag an die Tabellenspitze der Landesliga Südwest zu stürmen, erlebten die Fußballer von der Talhofstraße einen Sonntag zum Vergessen. Gastgeber FC Ehekirchen siegte am Ende bei Dauerregen auch in der Höhe verdient mit 4:0 (0:0).

TSV Gilching mit viel Ballbesitz im ersten Durchgang, aber ohne wirkliche Chancen aufs Tor

Die Gastgeber hatten schnell das passende Mittel gefunden. Sie igelten sich in der eigenen Hälfte ein und warteten geduldig auf Fehler der Gilchinger. „Wir hatten in der ersten Halbzeit gefühlt immer den Ball“, sagte Meißner. Problem dabei war nur, dass der TSV nicht ein Mal gefährlich aufs Tor schoss.

Nicht mal eine Ecke oder ein Freistoß in Tornähe sprangen bei den harmlosen Bemühungen heraus. Bezeichnenderweise hatte der ansonsten so gut wie nie im gegnerischen Strafraum auftauchende FCE die beste Chance der ersten Hälfte, als Maximilian Bär einen Freistoß drüber köpfte.

Am Spielbild änderte sich auch nach der Pause nicht viel. Bei zwei aussichtsreichen Standards beschwor Gilchings Torjäger Marcel Ebeling keinerlei Torgefahr herauf. Ehekirchen nutzte ab Mitte der Halbzeit die unzähligen Fehler des TSV. „Wir haben die einfachsten Pässe nicht hinbekommen – keine Ahnung, warum“, rätselte Meißner.

Erstes Tor der Partie erst in der 70. Minute, danach fällt der TSV auseinander

Ein Konter nach dem anderen rollte Richtung Gilchinger Tor. Den ersten Treffer erzielte der eingewechselte Markus Kugler in der 70. Minute, als er den Ball am langen Pfosten über die Linie grätschte. Die Abseitsreklamationen der Gäste blieben ungehört. Nach Kuglers zweitem Tor traf auch Joker Maximilian Schmidt doppelt.

Am Ende waren die Gilchinger mit vier Gegentreffern sogar noch gut bedient. TSV-Torwart Sebastian Hollenzer rettete zweimal glänzend. „Wir sind komplett auseinandergefallen“, kommentierte Meißner gefrustet, während im Hintergrund die FCE-Anhänger „Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey“, skandierten. Die weiter ungeschlagenen Gastgeber, die in der Aufstiegsrelegation im Mai an Türkspor Augsburg gescheitert waren, kletterten durch den Kantersieg auf Rang eins.

Der TSV Gilching hat nicht viel Zeit, die böse Pleite aufzuarbeiten. Bereits am Mittwoch geht es mit der zweiten Englischen Woche der Saison weiter. Um 19.30 Uhr erwarten die Gilchinger in der heimischen Kies-Arena den noch sieglosen SC Oberweikertshofen zum Derby. (Tobias Huber)

FC Ehekirchen – TSV Gilching-A. 4:0 (0:0)

FC Ehekirchen: Lenk – Labus, Ledl (8. P. Schmidt), Bär, Panknin, Seitle (53. Kugler), Bösl, Schröttle, Ettner (46. Müller), Schaller (81. Ettenreich), Belousow (62. M. Schmidt)

TSV Gilching: Hollenzer – Buckl, Häusler, Hölzl, Kuhn – Saibou (62. Krukow), Brand, Kosel (76. Kraus), Gasteiger – Ebeling – Benouachkou (62. Schmid)

Tore: 1:0 Kugler (70.), 2:0 Kugler (75.), 3:0 M. Schmidt (79.), 4:0 M. Schmidt (86.)

Schiedsrichter: Julian Neumann (SV Wörth)

Zuschauer: 220