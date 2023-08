„Da muss ich mir noch was einfallen lassen“ - Gilching im Derby ohne Ebeling und Cisse

Teilen

Aus dem Kurzurlaub in die Startaufstellung: Jonas Engelhardt (vorne) hat das Vertrauen von Co-Trainer Meißner. F.: Rutt © Dagmar Rutt

Wiedergutmachung ist angesagt. Drei Tage nach der 0:4-Packung beim FC Ehekirchen erwartet der TSV Gilching-Argelsried den SC Oberweikertshofen.

Gilching – Simon Lenk hat hoffentlich ein gutes Immunsystem. Bei nasskaltem Dauerregen litt der Torhüter des FC Ehekirchen am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen den TSV Gilching-Argelsried unter absoluter Unterbeschäftigung, er musste nicht ein einziges Mal ernsthaft eingreifen. Trotz viel Ballbesitz brachten die Gilchinger Landesliga-Fußballer bei der herben 0:4-Klatsche gegen den neuen Tabellenführer nichts zustande. „Es kann nicht sein, dass, wenn Marcel Ebeling einen schlechten Tag erwischt, offensiv gar nichts mehr kommt“, stellt Co-Trainer Christoph Meißner klar.

Im Derby heute Abend zu Hause gegen den SC Oberweikertshofen (19.30 Uhr, Kies-Arena) können die TSV-Kicker die Kritik annehmen und es besser machen, denn Ebeling ist aus privaten Gründen verhindert. Weil auch Burkibar Cisse noch fehlt, herrscht im Gilchinger Angriff ziemliche Ebbe. „Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Notfalls stelle ich mich selbst vorne rein“, scherzt Meißner, der den noch im Urlaub befindlichen Chefcoach Sebastian Stangl ein weiteres Mal vertreten wird.

TSV Gilching-Argelsried will Revanche für Pleiten aus der vergangenen Saison

Wie schon in Ehekirchen wird der Co-Trainer aber wohl auch als Spieler auf der Bank Platz nehmen. „Die Ausfallliste ist nicht gerade klein derzeit“, erklärt er. So fehlt auch noch der am Sonntag mit Abstand beste Gilchinger, Torhüter Sebastian Hollenzer, verletzt. Immerhin steht der flexibel einsetzbare Jonas Engelhardt nach Kurzurlaub wieder zur Verfügung. „Er wird auch gleich von Anfang an spielen, denn er hat sich wirklich sehr gut entwickelt“, lobt Meißner.

Gegner Oberweikertshofen reist mit noch größeren Sorgen an. Nach vier Spielen hat der Nachbar aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck nur einen Zähler auf dem Konto. „Wir lassen uns davon nicht blenden. Sie haben einen neuen Trainer, da kann so etwas schon mal passieren“, sagt Meißner. In der vergangenen Saison kassierte sein Team zwei schmerzhafte Niederlagen gegen den SCO, der seinen Kader im Sommer kaum verändert hat. Beim 0:4 im Hinspiel und dem 0:2 zu Hause blieb der TSV tor- und punktlos. (TOBIAS HUBER)