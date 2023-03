Hölzl auf der Suche nach Treffsicherheit

Teilen

Wann endlich platzt der Knoten? Der vor zwei Jahren zum Stürmer umfunktionierte Maximilian Hölzl hat in dieser Saison erst viermal für den TSV Gilching eingenetzt. © Erwin Hafner

Schlagen die Remis-Könige wieder zu? Am Samstag erwarten die Landesliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried ab 15 Uhr den Tabellendritten FC Kempten zum ersten Heimspiel des Jahres.

Gilching – Sieben Punkte trennen den TSV Gilching-Argelsried vom Tabellendritten FC Kempten, einem Gegner, gegen den der TSV in sechs Partien noch nicht gewinnen konnte (zwei Unentschieden, vier Niederlagen). „Es wird eine große Herausforderung für uns. Doch auch der Gegner muss erst mal in Gilching bestehen“, sagt TSV-Trainer Peter Schmidt vor der Heimpartie am Sonntag (15 Uhr, Kunstrasen, Talhofstraße).

Er weiß, dass sich seine Mannschaft in dieser Saison mit dem Siegen schwer tut. Der Gymnasiallehrer kann aber auch festhalten, dass Gilching nur schwer zu besiegen ist. Erst viermal verließ der Landesligist den Platz als Verlierer. „Wenn wir unser Spiel durchziehen, können wir gegen jeden Gegner in dieser Liga bestehen“, stellt Schmidt fest. Um mehr Dreier einzufahren, müssten seine Spieler jedoch das Tor besser treffen.

Besonders bei Maximilian Hölzl will in dieser Saison der Knoten nicht so richtig platzen. Der Angreifer hat erst vier Tore auf dem Konto, vergab zuletzt beim 1:1 in Memmingen gleich zwei große Chancen. „Man muss das aber relativieren. Vor zwei Jahren hat man mich noch ausgelacht, als ich ihn zum Stürmer umfunktioniert habe“, sagt Schmidt. Deutlich erfolgreicher ist Standard-Spezialist Marcel Ebeling, der auch vor einer Woche per Elfmeter den einzigen Treffer markierte. Der Ex-Profi war jedoch erst nach 55 Minuten für Hölzl eingewechselt worden. „Er hatte die Woche zuvor nicht trainiert“, erklärt Schmidt.

Am Sonntag dürfte Ebeling wieder zur ersten Elf gehören. Dies gilt auch für Christian Rodenwald, obwohl der Routinier dem Team mit seiner Undiszipliniertheit inklusive Zehn-Minuten-Strafe einen Bärendienst erwiesen hatte. „Ein Denkzettel bringt in seinem Alter nichts mehr. Ich bin froh, dass ich ihn habe“, stellt Schmidt klar. „Er bringt ein gewisses Leben auf den Platz“, erläutert der Übungsleiter. Geschont wird Jonas Engelhardt, der an einer Knöchelstauchung laboriert.

Gespielt wird auf dem Gilchinger Kunstrasenplatz. „Solange wir nicht auf Rasen trainieren können, macht alles andere keinen Sinn“, sagt Schmidt. Im Hinspiel konnte seine Mannschaft eine 2:1-Führung nicht ins Ziel retten und spielte – natürlich – 2:2 unentschieden. Teilen sich beide Parteien auch diesmal die Punkte, wäre es bereits das zehnte Remis für die Gilchinger Fußballer.