TSV Gilching II setzt Siegeszug fort – Aufsteiger gewinnt Auftakt-Derby in Pöcking 3:2

Ratlosigkeit beim SCPP: Vor allem in der Anfangsphase zeigten sich die von Interimstrainer Peter Kaltenecker (2.v.l.) betreuten Pöckinger komplett undisponiert – am Ende unterlagen sich dem TSV Gilching II mit 2:3. Foto: dagmar rutt © dagmar rutt

Die Reserve des TSV Gilching konnte seinen Auftakt gegen Pöcking gewinnen. Der SC Weßling fährt gegen Maisach den ersten Saisonsieg ein.

SC Pöcking-P. – TSV Gilching-A. II 2:3 (1:1) Tore: 0:1 Dayik (3.), 1:1 Flath (24.), 1:2, 1:3 A. Michl (77., 90.+1), 2:3 Link (90.+4)

Lange hat die zweite Mannschaft des TSV Gilching-Argelsried nicht gebraucht, um in der Kreisliga anzukommen. Nach nicht einmal einer Minute hatte Hendrik Obermeyer am Samstag im Derby beim SC Pöcking-Possenhofen die erste Großchance, und nach drei Minuten lagen die Gilchinger Fußballer durch einen Treffer von Yasar Dayik bereits mit 1:0 in Führung. „Da haben die Pöckinger gar nicht gewusst, was los ist“, kommentierte der gemeinsam mit Spielertrainer Tobias Hänschke für die Mannschaft verantwortliche Trainer Robert Brand den Blitzstart des Aufsteigers. Auch Peter Kaltenecker, der in Abwesenheit von Simon Gebhart und Markus Schulz für ein Spiel sein Comeback auf der Trainerbank des SCPP gab, räumte ein: „In den ersten zehn Minuten hatten wir große Schwierigkeiten.“

In der Folge fanden die Pöckinger allerdings immer besser ins Spiel, auch weil die Gäste laut Brand anfingen, „Sommer-Fußball“ zu spielen. Florian Flath überwand Gilching-Keeper Nico Warnus mit einem Freistoß ins Torwarteck (24.), und auch nach dem Ausgleichstreffer blieben die Gastgeber das bessere Team in einer laut Kaltenecker stark von Zweikämpfen und vielen Unterbrechungen geprägten Partie. Mit zunehmender Spieldauer ließen allerdings bei den Gastgebern die Kräfte nach, und das Blatt wendete sich wieder. „Wir haben in der Halbzeit gewechselt, und Pöcking musste dann viel hinterherlaufen“, sagte Brand. Für die Entscheidung sorgte in der Schlussphase Anton Michl. Der TSV-Angreifer hatte verletzungsbedingt die komplette Vorbereitung verpasst und war eigentlich gar nicht für einen Einsatz vorgesehen. „Ich habe ihn dann trotzdem reingeschmissen, da er immer für eine Überraschung gut ist“, sagte Brand. Es war offensichtlich die richtige Entscheidung, denn Michl erzielte erst in der 79. Minute die erneute Gäste-Führung und machte in der Nachspielzeit mit einem trockenen Abschluss ins kurze Eck den Sack zu. Clemens Links 2:3 per Kopfball-Bogenlampe kurz vor dem Abpfiff kam zu spät, um noch einmal für Spannung zu sorgen.

SCPP-Aushilfstrainer Kaltenecker war trotz der Niederlage nicht unzufrieden mit der Leistung seines Teams. „Ich habe die Mannschaft auch letztes Jahr öfter gesehen, und im Vergleich dazu hat sie sich super weiterentwickelt. Ein Punkt wäre verdient gewesen“, sagte Kaltenecker. Überschattet wurde der Gilchinger Auftakterfolg allerdings von einer mutmaßlich schweren Knieverletzung: Jonas Schmid musste Mitte der zweiten Halbzeit nach einem unglücklichen Zusammenprall ausgewechselt und mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. „Das Wichtigste ist die Gesundheit. Der Sieg war leider sehr teuer erkauft“, sagte Brand und ergänzte: „Den Sieg haben wir für ihn geholt, damit er zumindest eine kleine Freude hat.“ Auch Kaltenecker schickte im Namen der Pöckinger beste Genesungswünsche. (te)

SC Maisach – SC Weßling 1:3 (1:1) Tore: 0:1 März-Vorisek (22.), 1:1 Tomangbe (33.), 1:2 Brugger (62.), 1:3 Wunderl (90.) – Gelb-Rot: Nahrstedt (83., SCW/wiederholtes Foulspiel)

Milan Lapuh konnte nur mit dem Kopf schütteln. „Es ist einfach nur Wahnsinn“, sagte der Trainer des SC Weßling. Das lag zum einen am Spielausgang der Kreisliga-Partie beim SC Maisach. „Wir hatten heute definitiv das Spielglück auf unserer Seite“, bekannte er nach dem 3:1 (1:1) zum Saisonauftakt. Die Umstände vor dem Match sprachen auch nicht unbedingt für einen Gästeerfolg. „Es kamen Spieler direkt aus dem Urlaub, einer hatte sogar noch Badelatschen an“, berichtete Lapuh. Mitten in den Sommerferien musste der Coach tief in die Trickkiste greifen.

„Wir haben alle zehn Minuten gewechselt“, berichtete er. Dazu halfen Frederik Ottofülling, Robin Waechter und Benedikt Wunderl aus. Der Hamburger Jonny Penschow feierte mit Zweitspielrecht sein Debüt für den Sportclub. Umso erstaunlicher war es, wie gut die Begegnung aus Sicht des Sportclubs lief. „Wir waren sehr effektiv“, freute sich Lapuh. Nach einer Kopfballverlängerung entwischte Luis März-Vorisek der Maisacher Abwehr und traf zum 1:0 (22.). Diese Führung hielt nur zehn Minuten, dann nutzten die Hausherren einen der viele Weßlinger Ballverluste zum Ausgleich.

Nach der Pause drückten die Maisacher auf die Führung, doch Weßlings Keeper Johannes Urban reagierte mehrmals glänzend. Die kalte Dusche folgte, denn März-Vorisek setzte sich über links durch und seine Hereingabe verwertete SCW-Kapitän Jakob Brugger zum 2:1. Als die Hausherren danach noch eine Mehrfach-Chance zum 2:2 vergaben, war klar: Der Fußball-Gott ist am Sonntag auf der Seite des SCW. Daran änderte auch der berechtigte Platzverweis von Weßlings Mark Nahrstedt nichts. In der Schlussminute raubte Wunderl den Gastgebern bei einem Konter den letzten Nerv. (toh)