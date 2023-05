Kreisklasse: Oberalting kassiert viertes 0:4 in Folge – Gilching II kommt „mit lachendem Auge davon“

Von: Michael Grözinger

Eng zusammen stehen, heißt es jetzt bei den Kickern vom TSV Oberalting-Seefeld. © Dieter Metzler

Der 1. SV Gröbenzell und der TSV Gilching-Argelsried II trennen sich torlos. Alling fügt Oberalting das vierte 0:4 in Serie zu.

TSV Gilching-Argelsried II – 1. SC Gröbenzell 0:0

Nur gegen eine Mannschaft in der Meisterrunde Gruppe A können die Kreisklassen-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried II offenbar nicht gewinnen. Nach dem 1:1-Unentschieden gegen den 1. SC Gröbenzell im Hinspiel kam das Team von Trainer Robert Brand im Rückspiel erneut nicht über ein 0:0 hinaus. Brand konnte mit dem Ergebnis aber dennoch leben.

Da sich die beiden ärgsten Kontrahenten, der TSV Moorenweis und der FC Emmering, ebenfalls 0:0 trennten und sich jeweils zwei Zähler gegenseitig wegnahmen, haben die Gilchinger weiterhin einen komfortablen Vorsprung von sechs Punkten auf den Tabellenzweiten, TSV Moorenweis.

„Eigentlich ist alles beim Alten geblieben, wir sind mit einem lachenden Auge davongekommen“, sagte Brand zur Tabellensituation. Mit einem Auswärtssieg am Freitagabend beim abgeschlagenen Schlusslicht TSV Oberalting-Seefeld können die Gilchinger den Sprung in die Kreisliga perfekt machen. Am Sonntag taten sich die Hausherren schwer mit dem Toreschießen – woran auch Gröbenzell seinen Anteil hatte.

„Sie haben sehr gut verteidigt“, sagte Brand. Maximilian Gröbel und Tobias Hänschke hatten die besten Möglichkeiten, brachten den Ball aber nicht im Tor unter. In der Schlussminute hatte Hänschke den Siegtreffer auf dem Fuß, nachdem er den gegnerischen Torwart bereits umspielt hatte, schoss er den Ball aber über das Tor. „Wenn er ihn schiebt, gewinnen wir wahrscheinlich das Spiel“, sagte Brand.

TSV Alling – TSV Oberalting-S. 4:0 (2:0)

Es klingt fast zu verrückt, um wahr zu sein: Bereits zum vierten Mal in Folge mussten sich die Oberaltinger Fußballer mit 0:4 geschlagen geben. Nach dem TSV Moorenweis, dem 1. SC Gröbenzell und dem FC Emmering reihte sich am Sonntag auch der TSV Alling in die Riege der Teams ein, die der Mannschaft von Trainer Okan Keklik, der nach der Partie nicht zu erreichen war, ordentlich einschenken durften.

Nach 14 Minuten eröffnete Tobias Suarez Kandler den Torreigen, 20 Minuten später legte Lukas Lindemiller das 2:0 nach. In der zweiten Hälfte besorgten Till Steinert (52.) und Felix Schlick (60.) den Endstand. (mg)

Tore: 1:0 Kandler (14.), 2:0 Lindemiller (34.), 3:0 Steinert (52.), 4:0 Schlick (60.)