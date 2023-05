TSV Gilching kann ungestört feiern

Sein letztes Spiel für den TSV Gilching macht am Samstag Christian Rodenwald (r.). Der 34-jährige Mittelfeldspieler kam 2017 an die Talhofstraße. Nach dem Spiel gegen Gersthofen wird der Routinier gebührend verabschiedet. © A. Jaksch

Endlich ohne Druck aufspielen: Die Landesliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried erwarten nach dem geschafften Klassenerhalt am Samstag um 14 Uhr den TSV Gersthofen zum letzten Heimspiel der Saison.

Gilching – Maximilian Hölzl konnte durchatmen. Der sportliche Leiter und seine Mitstreiter mussten die Planungen für Samstag nicht über den Haufen werfen. Kurzzeitig sah es tatsächlich so aus, als müssten die Fußballer des TSV Gilching-Argelsried bis zum Schluss um den Klassenerhalt in der Landesliga Südwest bangen. „Dann hätten wir unsere geplante Feier anpassen müssen“, sagt Hölzl. Doch nach dem 1:0-Sieg über Erkheim dürfen alle Beteiligten an der Talhofstraße durchatmen. Der Abschied von Trainer Peter Schmidt und Routinier Christian Rodenwald kann am Samstagabend genauso unbeschwert gefeiert werden wie der Aufstieg der zweiten Mannschaft in die Kreisliga. Die Reserve bestreitet am Samstag ebenfalls ihr letztes Heimspiel. Sie trifft um 16 Uhr auf den Nachbarn TSV Alling.

Bereits um 14 Uhr empfängt die Landesliga-Mannschaft den TSV Gersthofen. „Wir wollen noch mal zeigen, wie gut wir eigentlich spielen können und natürlich gewinnen“, sagt Schmidt. Gerade zu Hause blieben die Gilchinger in dieser Saison oft unter ihren Möglichkeiten. In der Heimtabelle belegt der TSV nur den 13. Platz, gerade einmal drei Heimsiege stehen zu Buche. Der letzte Erfolg in der heimischen Kies-Arena datiert aus dem Oktober. „Wir haben uns durch viele leichte Fehler das Leben oft selbst schwer gemacht“, analysiert Hölzl.

Aus seiner Sicht gibt es jedoch viele Gründe, warum die Gilchinger hinter ihren Möglichkeiten geblieben sind. „Man darf auch nicht vergessen, dass wir nach der letzten Saison einen großen Umbruch hatten. Gleich sechs gestandene Spieler haben aufgehört“, stellt Hölzl klar. Er verspricht jedoch auch: „Wir werden in der neuen Saison einen schlagkräftigen Kader haben.“ Bislang hätten 90 Prozent der Akteure bereits zugesagt, es gebe nur noch wenig Fragezeichen. Zusammen mit Neutrainer Sebastian Stangl liefen die Planungen für die neue Runde auf Hochtouren. „Manchmal ist es aber auch schwer, auf alles vorbereitet zu sein. Dass wir zum Ende dieser Saison so ein Verletzungspech haben würden, kann niemand vorhersehen“, stellt der sportliche Leiter klar. Hoffnung macht er dem eigenen Nachwuchs, der aus der A-Jugend nachrückt, und den Spielern aus der zweiten Mannschaft. „Alle, die möchten, können sich in der Vorbereitung auch für die erste Mannschaft empfehlen“, teilt der 32-Jährige mit.

Zunächst sollen sich die wenigen noch voll einsatzbereiten Spieler im Heimmatch gegen Gersthofen beweisen. Die Schwaben müssen als Tabellenvorletzter in die Relegation, im schlimmsten Fall droht sogar noch der direkte Abstieg. Dazu müsste Konkurrent TSV Hollenbach jedoch beide Spiele gewinnen, und Gersthofen dürfte keinen Punkt mehr holen. „Sie werden so oder so Vollgas geben. Denn es macht auch keinen Sinn, sich für die Relegation zu schonen“, sagt Schmidt.

Sein Team weist eine kuriose Saisonbilanz auf. Der TSV hat nur einmal mehr gewonnen als der Drittletzte aus Erkheim, aber auch nur einmal mehr verloren als der kurz vor dem Aufstieg stehende Tabellenführer 1. FC Sonthofen. „Die vielen Unentschieden haben uns eine Spitzenplatzierung gekostet“, bilanziert Hölzl.