Gilchings letzter Heimsieg vor fast sieben Monaten

Treffsicherer Stürmer: Murat Ersoy (r.) hat bislang drei der sechs Tore geschossen, die der TSV Gilching in diesem Kalenderjahr erzielt hat. © Dagmar Rutt

Mit fünf Punkten aus drei Spielen haben die Fußballer des TSV Gilching-Argelsried einen guten Start ins neue Jahr hingelegt. Am Sonntag (15 Uhr) will der Landesligist gegen den FV Illertissen II auch noch seinen Heimfluch ad acta legen.

Gilching – Peter Schmidt musste sehr schmunzeln. „Anscheinend haben nicht nur Lehrer zu viel Zeit, sondern auch meine Freunde“, sagte der am Gymnasium arbeitende Trainer des TSV Gilching-Argelsried. Er hatte am Freitag eine fingierte Meldung des Sportmagazins Kicker erhalten, wonach nicht Thomas Tuchel, sondern er die Nachfolge von Julian Nagelsmann beim FC Bayern München übernehmen werde. Dass Schmidt am Sonntag beim 4:1 in Hollenbach fehlte, hatte aber andere Gründe. „Mandelentzündung, ausgelöst durch Streptokokken, eine unschöne Sache“, sagt Schmidt. Er leitete erst am Freitag wieder das Abschlusstraining vor dem Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den FV Illertissen II. „Die Aufstellung wird aber Christoph Meißner übernehmen. Ich habe volles Vertrauen in ihn, bei mir ist der Co-Trainer nicht der Hütchenaufsteller“, stellt Schmidt klar.

Durch den ersten Erfolg des Jahres hat sich die Lage beim Landesligisten weiter entspannt. „Natürlich reichen 34 Punkte noch nicht aus für den Klassenerhalt, aber wir werden schon noch den einen oder anderen Punkt holen“, sagt Schmidt.

Mit neu erworbener Leichtigkeit wollen die Gilchinger Fußballer gegen Illertissen endlich wieder einmal zu Hause über drei Punkte jubeln. Der letzte Heimsieg datiert vom 28. August (3:2 gegen Jetzendorf), dies ist fast sieben Monate her. „Wir wollen zu allererst wieder ein gutes Spiel machen, der Rest kommt hoffentlich von selbst“, so Schmidt.

Allerdings sind die Gäste keine Laufkundschaft. Als Tabellenfünfter liegen sie zwei Zähler vor dem TSV. „Das ist eine sehr abwehrstarke Mannschaft“, lobt Schmidt die Illertissener. Im Hinspiel bissen sich die Gilchinger beim 0:0 die Zähne an der FVI-Verteidigung aus.

Zwei Angreifer sollen daran etwas ändern. Murat Ersoy und Marcel Ebeling teilen sich die sechs Tore, die Gilching in diesem Kalenderjahr bis jetzt erzielt hat, gerecht untereinander auf. „Das ist sehr wichtig, wenn die Stürmer ihre Tore zuverlässig machen“, freut sich Schmidt.

Eines ist aber schon jetzt klar: Wieder einmal muss der TSV seine Startelf umbauen. Maximilian Karl hat sich einen Infekt zugezogen. Der Youngster war zuletzt im defensiven Mittelfeld gesetzt, spielte in allen drei Partien seit der Winterpause von Anfang an.

Geplant ist, dass die Gilchinger zum ersten Mal im Jahr 2023 in der Kies-Arena und nicht auf Kunstrasen spielen. „Ich hoffe, der Platz ist schon robust genug. Am Vortag spielen die Löwen ihr Bayernliga-Spiel gegen den TSV Kottern dort“, berichtet Schmidt. Anpfiff ist bei dieser Begegnung bereits um 14 Uhr.