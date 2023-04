Keine Punkte für Gilching – Dießen mit knappem Sieg – Pöcking unterliegt deutlich

Einen rabenschwarzen Sonntag erlebten Gilchings Landesliga-Fußballerinnen um Kapitänin Elena Hägler und Torhüterin Jasmin Antis. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Das war ein rabenschwarzer Sonntag für den TSV Gilching-Argelsried: Die Landesliga-Fußballerinnen büßten durch die erste Rückrundenniederlage nicht nur wichtige Punkte im Abstiegskampf ein.

Sie verloren auch Spielerinnen durch Verletzungen. Besonders Sina Weber droht, mit einer Bänderverletzung länger auszufallen. Dabei ist die personelle Lage ohnehin angespannt. So feierte Sarah Lapuh am Sonntag ein Überraschungscomeback. Eigentlich hatte sie ihre Fußballschuhe bereits an den Nagel gehängt. Die Niederlage bahnte sich bereits in den ersten Minuten an. In neuer Abwehrformation leistete sich der TSV einen Abstimmungsfehler und kassierte in der achten Minute das 0:1.

Auch danach tat sich Gilching schwer, doch Sarah Rothwinkler bot sich die große Chance zum Ausgleich: Sie scheiterte mit einem an ihr selbst verursachten Foulelfmeter an der gut reagierenden Gäste-Keeperin (30.). In der zweiten Halbzeit sorgte eine Standardsituation für die Entscheidung zugunsten der vor der Partie punktgleichen Thenriederinnen (73.). „Es war ein gebrauchter Tag für uns“, resümierte TSV-Coach Benjamin Renkl.

Landesliga

TSV Gilching-A. – SV Thenried 0:2 (0:1)

Bezirksoberliga

FSV Höhenrain – TSV Neuried 1:1 (0:0)

Im Verfolgerduell kamen die Fußballerinnen des FSV Höhenrain nur zu einem Unentschieden. In einem zerfahrenen Spiel taten sich beide Teams schwer, spielerische Akzente zu setzen und Torchancen herauszuspielen. Folglich war die Partie von zahlreichen Zweikämpfen und hoher Einsatzbereitschaft geprägt. In der 60. Minute kam Neuried das erste Mal gefährlich vor das Tor der Höhenrainerinnen.

Lisanne Röhrdanz konnte gerade noch vor der einschussbereiten Stürmerin den Ball zur Ecke klären. „Zur Überraschung aller entschied der Schiedsrichter bei diesem fairen Zweikampf auf Elfmeter“, sagte FSV-Teamsprecherin Sandra Ott. Der TSV verwandelte zur 1:0-Führung. Diese hielt jedoch nur neun Minuten. Nach einem Abwurf der Neurieder Torhüterin schaltete Joana Höhne am schnellsten. Sie eroberte sich den Ball und schloss direkt ab – im hohen Bogen flog der Ball zum Endstand ins Tor.

FC Stern München II – MTV Dießen 2:3 (0:1)

Der Auswärtsfluch ist gebrochen: Im siebten Anlauf holten die Dießenerinnen die ersten Punkte auf fremdem Platz. Die Vorzeichen standen nicht allzu gut für den MTV, kurzfristig hatte Coach Nico Weis neben einigen wichtigen Kräften auch auf die formstarke Innenverteidigerin Raffi Stemmer verzichten müssen. Dennoch startete Dießen mit viel Selbstvertrauen. Zoé Klein setzte sich über links durch und zog ab, Andrea Bichler versenkte den Nachschuss zur frühen Führung (7.). Stern war um Kontrolle bemüht, Dießen blieb aber die zielstrebigere Mannschaft. Nach der Pause war das Spiel zunächst ausgeglichen, nach 53 Minuten erhöhten die Gäste auf 2:0: Nele Baur fasste sich ein Herz und zog aus 30 Metern ab, der Ball senkte sich über Sterns Keeperin ins lange Eck.

Das Spiel kippte, als der MTV mit einer Zeitstrafe belegt wurde. Die Gastgeberinnen drückten in Überzahl und kamen durch Tore in der 71. und 79. Minute zum 2:2. Dießens Torhüterin Larissa Müske krachte beim Ausgleichstreffer so unglücklich mit einer Angreiferin zusammen, dass sie nicht weiterspielen konnte. Innenverteidigerin Sandra Kemmelmeier hütete fortan souverän das MTV-Tor. Das Spiel hatte aber noch eine Schlusspointe parat: Klein zog einen Freistoß in der Nachspielzeit scharf auf das Tor, und eine Defensivspielerin fälschte den Ball vor der einschussbereiten Maria Breitenberger ins eigene Tor ab. Weis resümierte: „70 Minuten lang haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht und defensiv wenig zugelassen. Der Siegtreffer am Ende fiel glücklich und hat uns heute ein wenig für das Auswärtspech der letzten Spiele entschädigt.“

Bezirksliga

SC Pöcking-P. – ST Scheyern 0:5 (0:3)

Das war ein schwerer Rückschlag im Abstiegskampf für die Pöckingerinnen: Am Samstag unterlagen sie Scheyern überraschend deutlich. Dabei hatte der SCPP gut begonnen, ohne jedoch richtig gefährlich zu werden. Stattdessen sorgte ein Fehler am eigenen Sechzehner für den Rückstand (17.). In einer ausgeglichenen Partie waren die Gäste das gefährlichere Team.

In der 38. und 45. Minute sorgten sie mit weiteren Toren für einen klaren Pausenvorsprung. „Leider haben wir zurzeit nicht das Selbstvertrauen und die Bereitschaft, uns gegen einen Rückstand zu wehren“, bedauerte SCPP-Coach Daniel Flath. Pöcking kam zwar mit mehr Schwung aus der Kabine, doch die Offensive blieb an diesem Tag zu harmlos. Stattdessen baute der STS die Führung weiter aus (68., 87.). toh