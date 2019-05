Krebs über Gegentore: „Nicht Landesliga-tauglich

Das Zittern in Gilching geht weiter

von Tobias Huber schließen

Große Chance verpasst: Statt am Samstagabend den Klassenerhalt in der Landesliga Südwest zu feiern, müssen die Fußballer des TSV Gilching-Argelsried nach dem 1:3 (0:0) in Geretsried mehr denn je um den Ligaverbleib bangen.

Gilching–Irgendwie schienen sie in Geretsried mit der Saison schon abgeschlossen zu haben. Ein Loch im Netz, keine Eckfahnen zum eigentlichen Spielbeginn, kein Stadionsprecher, die digitale Ergebnisanzeige ausgeschaltet. Dumm nur für den TSV Gilching-Argelsried, dass die Spieler des TuS trotz geschafften Klassenerhalts und extrem ungemütlichen nasskalten Bedingungen noch Lust auf Fußball hatten. Sie schlugen die Elf von Trainer Wolfgang Krebs mit 3:1 (0:0) und verlängerten beim TSV das Zittern um den Ligaverbleib. „Ich bin trotzdem zufrieden, wie wir uns trotz großer Personalsorgen gegen eine der besten Mannschaften der Rückrunde gewehrt haben“, sagte Krebs. Kurzfristig war auch noch Murat Ersoy aufgrund beruflicher Verpflichtungen ausgefallen.

Eine Minute lang durften die Gäste sogar von einer Party am Samstagabend träumen. Nach einer langweiligen ersten Halbzeit, in der die Gilchinger die spielstarken Hausherren nicht zur Entfaltung kommen ließen, sorgte Rachid Teouri mit dem ersten gelungenen Spielzug für die Führung des TSV. Es dauerte jedoch nur wenige Augenblicke, dann lag der Ball auch im Tor der Gäste. Nach einem Einwurf pennte die komplette Gilchigner Defensive. Srdjan Ivkovic traf von der Strafraumgrenze per Bogenlampe.

Gilching wurde nun offensiver, bot dem TuS damit aber auch mehr Räume. Dem 2:1 durch Platon Doqaj aus abseitsverdächtiger Position ging wiederum ein Einwurf voraus. „Beide Gegentore so zu bekommen, war nicht Landesliga-tauglich“, sprach Krebs Klartext. In der Nachspielzeit kassierte seine Mannschaft auch noch das 1:3.

Dabei hätten die Gilchinger mit einem Dreier beim oberbayerischen Nachbarn alle Sorgen bei Seite wischen können. Der BCF Wolfratshausen hatte am Nachmittag mit 2:4 beim FV Illertissen II verloren und dem TSV damit die große Chance auf den Klassenerhalt eröffnet. „Das Gute ist, dass wir weiter nicht unter dem Druck des Gewinnen-Müssens stehen“, sagte Krebs angesichts von drei Zählern Abstand zur Relegationszone.

TuS Geretsried – TSV Gilching-A. 3:1 (0:0)

TuS Geretsried: Fritz - N. Karpouzidis, Kubica (76. Sevkovic), Doqaj, Rauch, Saibou, Fister, Kikuchi (59. Buchmair), Herberth, Ivkovic (84. Januzi), A. Karpouzidis

TSV Gilching: Hartmannsgruber - Buckl, Hölzl, Rodenwald - Wiedemann, Brand (84. Sarac), Ruml, Teouri (77. Dayik/84. Lelleck) - Huber, Schmid, Fauth

Tore: 0:1 Teouri (50.), 1:1 Ivkovic (51.), 2:1 Doqaj (74.), 3:1 A. Karpouzidis (90.+1)

Schiedsrichter: Benny Woock (TSV St. Wolfgang)

Zuschauer: 90