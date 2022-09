Nervenkitzel mal wieder vorprogrammiert

Gilchings Trainer Peter Schmidt sieht, dass immer mehr gegnerische Mannschaften sehr defensiv gegen sein Team agieren. © andrea Jaksch

Es ist mal wieder Derbyzeit. Die Landesliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried erwarten heute Abend ab 19.30 Uhr den Dauerrivalen SC Olching.

Gilching – Spiele des TSV Gilching-Argelsried waren in dieser Saison bislang nichts für nervenschwache Menschen. Von den neun absolvierten Partien war nur das Match gegen Hollenbach (3:0) in der Schlussphase bereits entschieden. Viermal gewannen die Landesliga-Fußballer mit je einem Tor Vorsprung, vier Begegnungen endeten unentschieden. „Wir halten uns halt an den Filmklassiker ,Manche mögen es heiß’“, scherzt Trainer Peter Schmidt. Der Grund für die knappen Matches liegt für ihn auf der Hand. „Viele spielen gegen uns sehr defensiv, da ist es schwer, schnell mehrere Tore vorzulegen“, analysiert Schmidt.

Am Freitag (19.30 Uhr) dürfte der nächste Nervenkrimi auf den TSV warten. Zu Gast ist Nachbar SC Olching. Auch in den vergangenen Derbys war stets ein hoher Puls bis zum Schluss zu spüren. Der letzte klare Sieg datiert aus dem Jahr 2018, als der SCO zu Hause mit 3:0 siegte. Überhaupt sind die Olchinger nicht unbedingt ein Lieblingsgegner des TSV. Zu Hause gewann er nur die erste Landesliga-Partie im Jahr 2016 (3:2). In Olching siegte der TSV seit dem gemeinsamen Aufstieg immerhin zweimal.

Der Nimbus der Unbesiegbarkeit in dieser Saison dürfte am Freitag auf eine harte Probe gestellt werden. Da spielt es auch keine Rolle, dass der Sportclub lediglich eines der vergangenen fünf Spiele gewinnen konnte und der TSV noch ungeschlagen ist. „Diese Spiele haben immer einen eigenen Charakter“, sagt Schmidt.

Er will am Freitag besonders auf die Akteure setzen, die Gilchinger Wurzeln haben. „Und davon haben wir einige, was in der Landesliga schon etwas Besonderes ist“, sagt Schmidt. Nicht dazu zählt Amine Benouachkou. Der 26-Jährige feierte am Sonntag beim 2:1-Sieg in Schwabmünchen als Joker sein Debüt im TSV-Trikot. Der Marokkaner ist mit einer Ukrainerin verheiratet und floh mit dieser nach Kriegsausbruch nach Deutschland. „Er hat in der Slowakei in der dritten oder vierten Liga gespielt“, berichtet Schmidt. Mit seiner Wucht soll Benouachkou den TSV-Angriff verstärken. Wieder im Kader ist Murat Ersoy, der zuletzt zwei Partien in Folge aufgrund eines Urlaubs verpasst hatte.