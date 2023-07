TSV Gilching: Neuer Trainer, neue Taktik

Saisonstart mit vielen Fragezeichen: Der neue Gilchinger Sebastian Stangl hofft, dass sein Team im ersten Punktspiel ein anderes Gesicht als in der Vorbereitung zeigt. © aj

Es ist ein Start mit vielen Fragezeichen. Am Samstag (17 Uhr) beginnen die Landesliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried mit dem Heimspiel gegen Neuling SC Aufkirchen die neue Spielzeit.

Gilching – So hatte sich Sebastian Stangl seine ersten Wochen als Trainer des TSV Gilching-Argelsried nicht vorgestellt. „Mit einem Umbruch dieser Art war nicht zu rechnen“, sagt er. Beim letzten Heimspiel im Mai gegen Gersthofen war neben Coach Peter Schmidt lediglich Christian Rodenwald verabschiedet worden. Es kamen noch sieben Akteure, darunter Leistungsträger wie Murat Ersoy, Maximilian Karl und Fabio Leutenecker, dazu.

Auch die Auswirkungen der Verletztenmisere zum Ende der vergangenen Saison hinterließ noch Spuren. „Im Training waren aber immer mindestens 20 Spieler“, sagt Stangl. Darunter waren zu Beginn aber auch vier Akteure aus der Reserve, die den Kader auffüllten. Mittlerweile kann Stangl aber wieder zuversichtlicher in die Zukunft blicken. Sieben neue Akteure sorgen für frischen Wind an der Talhofstraße. Unter der Woche konnten die Verantwortlichen noch die Verpflichtung von Juri Falch bekannt geben. Der 19-jährige Mittelfeldakteur spielte zuletzt für die U19 des VfR Garching in der Bezirksoberliga.

Die Ergebnisse in der Vorbereitung lassen für den Saisonstart jedoch nichts Gutes erwarten. In sechs Partien gelang kein einziger Erfolg, die vergangenen fünf Partien wurden alle verloren. „Wir haben aber auch gegen sehr gute Gegner gespielt“, sagt Stangl. Doch besonders der letzte Test gegen Landesliga-Absteiger ASV Dachau verlief sehr ernüchternd, der TSV verlor zu Hause mit 0:3. „Die Mannschaft wird am Samstag aber ein anderes Gesicht zeigen“, sagt Stangl. Ab 17 Uhr erwarten die Gilchinger zum Auftakt den SC Aufkirchen.

Der Aufsteiger aus Unterfranken ist ein komplett unbeschriebenes Blatt für den TSV. „Das ist aber nicht schlimm, denn wir müssen uns auf uns konzentrieren. Das ist das Allerwichtigste“, stellt Stangl klar. Er wird sein Team mit neuer Taktik spielen lassen. War in der Vorsaison unter Schmidt die Dreierkette in der Abwehr Programm, setzt der neue Übungsleiter auf eine Viererkette. „Wir wollen noch flexibler werden“, erläutert Stangl. Die Lücke in der Innenverteidigung nach dem Karriereende von Rodenwald wird zunächst durch Maximilian Hölzl geschlossen. Der sportliche Leiter des TSV war von Schmidt vor drei Jahren zum erfolgreichen Stürmer umfunktioniert worden.

„Momentan hilft er uns in der Abwehr einfach mehr“, sagt Stangl. Zusammen mit Lucas Häusler soll Hölzl der Defensive Stabilität verleihen. In der Offensive sind neben Marcel Ebeling die Neuzugänge André Gasteiger und Burkibar Cisse gefordert. Wenn wir die ins Laufen bringen, wird alles gut“, sagt Stangl. Zunächst sei aber die gesamte Mannschaft gefordert. „Wenn wir unsere drei Ketten zusammenhalten und Kompaktheit auf den Platz bringen, werden wir das Spiel gewinnen“, prognostiziert Stangl. Noch offen ist, wie er dies erreichen will. „Entweder spielen wir mit zwei Sechsern oder mit einem Sechser und einem Achter“, sagt der neue Coach.

Sollte er die defensivere Variante bevorzugen, hat Sven Kosel gute Karten auf einen Platz in der Startelf. Der Neuzugang, der aus der U19 des TSV Dachau 65 gekommen war, hat sich sehr gut entwickelt. Noch fehlen werden Jonathan Krukow und Fabian Klingl, die beiden Neuen steigen aus beruflichen Gründen erst nächste Woche ins Training ein.