Trainingsstart für Gilchings Fußballer – Drei Neuzugänge für TSV

Andre Gasteiger (l.) und Jonathan Krukow machen ihre ersten Schritte beim TSV Gilching. © FuPa

Der TSV Gilching startet in die Saisonvorbereitung. Auch die Neuzugänge des Landesligisten Andre Gasteiger, Sven Kosel und Jonathan Krukow sind dabei.

Gilching – Fußball-Landesligist TSV Gilching-Argelsried startet am heutigen Montag mit dem ersten Training in die Vorbereitung auf die neue Saison. Mit dabei sind drei Neuzugänge. André Gasteiger wechselt vom Landesligisten TSV Grünwald an die Talhofstraße. U19-Akteur Sven Kosel kommt vom TSV Dachau 1865. Der dritte Neue ist Jonathan Krukow vom Kreisliga-Absteiger TSV Utting.

Das erste Vorbereitungsspiel steht bereits am kommenden Donnerstag auf dem Programm. Um 19.30 Uhr erwarten die Gilchinger den Bezirksligisten SpVgg Kammerberg. Insgesamt sind in den nächsten Wochen sechs Testpartien geplant.

Die Staffeleinteilung für die Landesliga Südwest ist derweil seit Freitag bekannt. Dabei trifft die Mannschaft von Neu-Coach Sebastian Stangl auf keinen Absteiger, aber vier Aufsteiger (SC Aufkirchen/Mittelfranken, TSV Bobingen, FSV Pfaffenhofen/Ilm, TSV Aindling). Dazu wurde Stangls Ex-Verein TSV Eintracht Karlsfeld von der Gruppe Südost in den Südwesten eingeordnet.

Die SpVgg Unterhaching II soll regulär in der Liga starten. In der vergangenen Runde hatte Hachinger Reserve außer Konkurrenz mitgespielt. (toh)

Vorbereitungsprogramm:

Donnerstag, 22. Juni, 19.30 Uhr: SpVgg Kammerberg (H); Dienstag, 27. Juni, 19.30 Uhr: TSV 1860 München II (H); Samstag, 1. Juli, 13 Uhr: VfB Hallbergmoos (H); Mittwoch, 5. Juli, 19.30 Uhr: TSV Eintracht Karlsfeld (A); Samstag, 8. Juli, 14 Uhr: TSV Dachau 1865 (A); Freitag, 14. Juli, 19.30 Uhr, ASV Dachau (H).