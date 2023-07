TSV Gilching noch ohne Sieg gegen Kempten

Gilchings Sebastian Stangl fordert besseres Zweikampfverhalten. © dagmar rutt

Die Landesliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried sind mit einem Sieg und einer Niederlage in die Saison gestartet. Zum Abschluss der Englischen Woche erwarten Sie am Sonntag um 15 Uhr in der heimischen Kies-Arena den Aufstiegsanwärter FC Kempten.

Gilching – Maximilian Karl hat es vorgemacht. Der Youngster spielte in der vergangenen Saison beim TSV Gilching-Argelsried so stark, dass Bayernligist TSV 1860 München II auf ihn aufmerksam wurde und den Mittelfeldakteur verpflichtete. Einen ähnlichen Weg könnte Sven Kosel gehen. „Er ist für sein Alter schon sehr weit und bringt in Sachen Zweikampf und Körperlichkeit alles mit, was ich mir für einen Sechser wünsche“, sagt der Gilchinger Coach Sebastian Stangl. Der 19-Jährige zahlte das Vertrauen seines Trainers bislang zurück und lieferte in beiden Begegnungen gegen Aufkirchen (3:0) und in Memmingen (1:2) sehr gute Vorstellungen ab. „Die älteren Spieler unterstützen mich sehr gut und geben mir wertvolle Tipps“, sagt Kosel.

Der gebürtige Ellwanger (Baden-Württemberg) begann bereits im Alter von fünf Jahren beim VfR Aalen mit dem Fußballspielen. Nach Stationen in Bremen und Bielefeld zogen seine Eltern vor zehn Jahren in den Münchener Stadtteil Aubing. „Ich bin dann zwischen dem TSV Gräfelfing und dem SV Planegg-Krailling mehrmals hin- und hergewechselt“, berichtet Kosel. Die letzten Jugendjahre verbrachte er beim TSV Dachau 1865. „Ich habe dann im Winter bei Gilching angefragt, ob ich ein Probetraining machen darf“, erzählt der defensive Mittelfeldakteur. „Gilching war für mich die erste Anlaufstelle, weil ich den Trainer kannte und der Verein von mir aus gut zu erreichen ist“, sagt Kosel, der nach abgeschlossener Ausbildung in einem Elektrikbereich an die Berufsoberschule wechselt. Die Landesliga soll nicht die Endstation für ihn sein. „Natürlich träumt man als junger Spieler von höheren Ligen“, sagt Kosel.

Zunächst einmal möchte er aber in seinem neuen Verein glänzen. Die nächste Chance dazu besteht am Sonntag, wenn der TSV ab 15 Uhr den FC Kempten zu Gast hat. Nach dem 1:2 in Memmingen soll es gegen die Allgäuer wieder besser laufen. „Wir waren im letzten Spiel nicht so zweikampfstark wie im ersten Spiel. Das muss sich wieder ändern, denn Kempten ist ein sehr starker Gegner“, sagt Stangl. Der FCK ist mit zwei Siegen optimal aus den Startlöchern gekommen und zählt nicht unbedingt zu den Lieblingsgegnern der Gilchinger. Bislang konnte der TSV noch nie gegen Kempten gewinnen. In der vergangenen Saison endeten beide Partien Unentschieden (1:1, 2:2). „Das ist alles Historie. Wir haben viele neue Spieler dabei“, stellt Stangl klar.

Dazu zählt auch Daniel Hägler, der nach seinen Rückenproblemen wieder fit ist. Auch Sebastian Hollenzer steht im Vergleich zum Memmingen-Match zur Verfügung und wird wohl wieder ins Tor zurückkehren. Stangl lässt jedoch offen, wer die Nummer eins in dieser Saison sein wird. „Das werden die nächsten Wochen zeigen“, sagt der Gilchinger Trainer.