TSV Gilching hat noch eine Rechnung mit eigener Leistung offen

Glänzte zuletzt als Torvorbereiter: Abwehrspieler Christoph Meißner. © Andrea Jaksch

Heimstärke zeigen, Platz zwei verteidigen: Die Landesliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried erwarten am heutigen Freitag um 19.30 Uhr den 1. FC Garmisch-Partenkirchen in der Kies-Arena. Im Pokal sind sie wie erwartet ausgeschieden.

Gilching – Peter Schmidt war am Karsamstag etwas enttäuscht. „Die Zuschauerkulisse war für so ein Spitzenspiel doch ziemlich mau“, sagt der Trainer des TSV Gilching-Argelsried. Nur 170 Zuschauer waren in die Kies-Arena gekommen, um den 2:1-Erfolg der Landesliga-Fußballer gegen den Aufstiegsmitkonkurrenten 1. FC Sonthofen zu bewundern. Schmidt hofft darauf, dass der Freitagstermin heute Abend ab 19.30 Uhr unter Flutlicht mehr Fußballinteressierte anlockt. Mit einem Heimdreier über den 1. FC Garmisch-Partenkirchen könnten die Gilchinger Rang zwei verteidigen und zumindest kurzzeitig bis auf drei Zähler zu Tabellenführer TSV Nördlingen aufrücken. „Das sollte doch Anreiz genug sein“, meint Schmidt.

Seine Spieler machten zuletzt Werbung in eigener Sache. Mit zwei Siegen an Ostern meldeten sie sich eindrucksvoll zurück im Kampf um die Bayernliga. „Genauso wollen wir jetzt weitermachen“, sagt Schmidt. Zuletzt gingen vor allem die Routiniers voran. Maximilian Süli glänzte als Vertreter von Christian Rodenwald in der Abwehr-Dreierkette, Christoph Meißner lieferte gleich drei Torvorlagen in zwei Partien, und Marcel Ebeling schoss in den vergangenen fünf Partien viermal das erste Tor für die Gilchinger. So werden die Hausherren auch gegen Garmisch versuchen, erfolgreich zu sein. „Da haben wir noch eine Rechnung offen. Aber nicht mit dem Gegner, sondern mit uns, denn im Hinspiel waren wir richtig schlecht“, erinnert sich Schmidt an die 0:1-Niederlage im Werdenfelser Land.

Wie zu erwarten war, hat sich für die Gilchinger die Pokal-Thematik am Mittwochabend in Luft aufgelöst. Dabei hatte es zunächst nach einer faustdicken Überraschung ausgesehen. Die mit zahlreichen Alt-Herren-Akteuren – darunter die TSV-Legenden Mike Pohlenz, Mathias Klaas und Manuel Gensheimer – angereisten Gilchinger lagen zur Pause mit 2:0 beim SV Egg an der Günz vorne. „Die Führung war hochverdient, hätte sogar noch höher ausfallen können“, berichtet Schmidt, aus dessen Landesligakader nur Marius Mayr und Julian Batzer mit dabei waren. Doch der zur Pause eingewechselte Manuel Schedel drehte die Partie mit zwei Treffern und einem herausgeholten Elfmeter zu Gunsten der Schwaben.