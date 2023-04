TSV Gilching ohne zwei Leistungsträger

Teilen

Junggesellenabschied statt Fußball: TSV-Kapitän Marco Brand (r.) fehlt am Samstag gegen Schwabmünchen. © D. Rutt

Ohne einen Kapitän auf Junggesellenabschied und einen Rotsünder: Die Landesliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried müssen am Samstag im Heimspiel gegen den Tabellennachbarn TSV Schwabmünchen (15 Uhr, Kies-Arena) auf zwei Leistungsträger verzichten.

Gilching – Am 4. September vergangenen Jahres gewann der TSV Gilching-Argelsried durch ein spätes Elfmetertor von Marcel Ebeling glücklich mit 2:1 beim TSV Schwabmünchen. Die damals noch ungeschlagenen Fußballer von der Talhofstraße behaupteten damit ihren Platz im Spitzenfeld der Landesliga Südwest. Der Bayernliga-Absteiger aus Schwabmünchen hing weiter im Tabellenkeller fest. Vor dem Rückspiel am Samstag in Gilching (15 Uhr) haben sich die Vorzeichen geändert. Während die Gilchinger danach nur noch drei Spiele (alle auf des Gegners Platz) gewinnen konnten, führte Trainer Esad Kahric Schwabmünchen aus dem Tabellenkeller. Nach dem 2:0 über Durach führen die drei Punkte hinter Gilching liegenden Weiß-Schwarzen weiter die Rückrundentabelle an. „Ich sehe uns sicher nicht als Favorit“, sagt Gilchings Coach Peter Schmidt. Daran ändert auch das sehr emotionale 3:1 vor einer Woche in Jetzendorf nichts. Besonders zu Hause enttäuschte das Team in den vergangenen Wochen und Monaten.

Am Samstag fehlt nun auch noch einer, der eigentlich immer Leidenschaft verkörpert. Kapitän Marco Brand wird bei seinem eigenen Junggesellenabschied gebraucht. Und auch der rotgesperrte Murat Ersoy gehört zu denen, die meist durch großen Einsatz glänzen. „Die müssen wir erst mal ersetzen“, sagt Schmidt. Für Brand wird wohl Jonas Engelhardt im defensiven Mittelfeld auflaufen. Ersoys Platz in der Offensive nimmt Amine Benouachkou ein. „Er muss schauen, dass er ein bisschen ruhiger wird“, sagt Schmidt.

Im Hinspiel feierte der 26-Jährige sein Debüt beim TSV. Er wurde eingewechselt und kassierte kurz vor dem Ende eine Zehn-Minuten-Strafe. Es folgten acht weitere Kurzeinsätze, so auch in der vergangenen Woche in Jetzendorf. Wieder erlebte Benouachkou wegen einer Zeitstrafe den Schlusspfiff nicht auf dem Platz. Am Samstag könnte der Marokkaner sein Startelf-Debüt für die Gilchinger absolvieren. Der bullige Angreifer hat bislang immerhin bereits drei Tore vorbereitet.

Rein tabellarisch können die Gilchinger gelassen antreten. „Bei 13 Punkten Vorsprung sollte nach hinten nichts mehr anbrennen“, sagt Schmidt. Und auch nach vorne ist der Zug für seinen TSV abgefahren. „Da hätten wir schon die ersten Partien nach der Winterpause gewinnen müssen“, so der zum Saisonende scheidende Coach.