Arbeiten an der Gilchinger Krankheit

TSV patzt gerne gegen die schwächeren Teams

von Tobias Huber schließen

Beherrscht der TSV Gilching-Argelsried auch die Favoritenrolle? Am Sonntag (17 Uhr) sind die bislang auswärts ungeschlagenen Landesliga-Fußballer zu Gast beim schwach gestarteten Aufsteiger FC Ehekirchen.

Gilching–Auswärtsfahrten waren bislang in dieser Saison ein voller Erfolg für den TSV Gilching-Argelsried. In allen drei Landesliga-Partien in der Fremde gab es für die jeweiligen Heimteams nichts zu holen. Dies sind keine gute Vorzeichen für den FC Ehekirchen, der den TSV am Sonntag um 17 Uhr erwartet. Der Aufsteiger konnte an den ersten sechs Spieltagen keinen Sieg verbuchen und hat erst zwei Zähler auf dem Konto. Es wäre also eine gute Möglichkeit für die Gilchinger, erstmals in dieser noch jungen Spielzeit zweimal hintereinander über einen Dreier zu jubeln.

Allerdings gibt es auch genug Gründe, nicht allzu optimistisch ins Neuburger Hinterland zu reisen. Am 28. August 2016 begaben sich die Fußballer von der Talhofstraße zum ersten und bisher einzigen Mal nach Ehekirchen. Der Tag wurde im Nachhinein betrachtet zu einem der schwärzesten der Gilchinger Landesliga-Historie. Der TSV bezog beim zuvor punktlosen FCE eine derbe 0:3-Klatsche. „Mit wurde berichtet, dass das eine richtige Vorführung war. Das werde ich vor dem Spiel nochmal ansprechen“, sagt Gilchings Coach Peter Schmidt. Im Rückspiel mühten sich die Roten zu einem sehr glücklichen 2:1-Sieg.

Andererseits bieten die kommenden Aufgaben eine gute Chance für den TSV Gilching, sich frühzeitig ein kleines Polster nach hinten zu verschaffen. „Jetzt treten wir gegen die Teams an, die ganz hinten in der Tabelle stehen“, sagt Schmidt. Bei einem Blick in die Vergangenheit waren aber das auch oft die Begegnungen, in denen der TSV nicht allzu gut aussah. Erinnert sei nur an die 0:6-Pleite in Gundelfingen im November 2018 oder an das 0:1 in Kaufbeuren vor einigen Monaten, als sich der TSV den vorzeitigen Klassenerhalt vermasselte. „Das ist eine alte Gilchinger Krankheit, an der wir arbeiten müssen“, verkündet Schmidt.

Der Übungsleiter reist jedoch nicht ohne personelle Sorgen nach Ehekirchen. Florian Huber fällt mit Verdacht auf Muskelbündelriss vermutlich länger aus. Marvin Fauth ist nach einer Muskelblessur im Training wohl nicht einsetzbar. Christian Rodenwald (Oberschenkel) und Tobias Hänschke (Wade) drohen ebenfalls auszufallen. Dazu hat sich Angreifer Nick Schnöller in den Urlaub verabschiedet. Wieder zurück von ihrer Reise sind dagegen Sebastian Kraus und Quirin Wiedemann. „Wir fahren aber nicht mit dem letzten Aufgebot da hin. Alle, die auflaufen werden, haben den Anspruch, Landesliga zu spielen“, stellt Schmidt klar.