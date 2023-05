Riskante Rechenspiele beim TSV Gilching - Schmidt will großes Zittern vermeiden

Kehrt zurück ins Team: Marko Ralic ist heute Abend gegen Kaufering dabei. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Noch ist der Klassenerhalt nicht endgültig gesichert. Heute Abend kann der TSV Gilching-Argelsried einen großen Schritt in Richtung Ligaverbleib machen.

Gilching – Vier Spieltage vor Saisonende in der Landesliga Süd sieht es eher nicht danach aus, als könnte der Klassenerhalt des TSV Gilching-Argelsried noch ernsthaft in Gefahr geraten. Recht komfortable sechs Punkte beträgt der Vorsprung auf Relegationsplatz 14. Zudem hat der Vierzehnte, SV Mering, nur noch drei Partien zu absolvieren und tritt am Samstag auch noch bei Spitzenreiter 1. FC Sonthofen an. Dennoch schärft Gilchings Trainer Peter Schmidt vor dem Auswärtsspiel beim VfL Kaufering am Freitag (18.30 Uhr) noch einmal die Sinne.

„Prozentual stehen die Chancen, dass wir punkten, nicht so schlecht. Nur halt nicht dreifach.“

Sechs Punkte hören sich zwar gut an, sollte Mering aber überraschend gewinnen und der TSV verlieren, wären es plötzlich nur noch drei Zähler Vorsprung. Dann könnte das große Zittern beginnen. „Das macht dann etwas mit einem, und das wollen wir vermeiden“, so der TSV-Coach. So früh wie möglich möchten er und seine Spieler einen Haken hinter das Thema machen.

Im Falle eines Auswärtssieges wäre es mit der Rechnerei vorbei, und auch bei einem Unentschieden wie im Hinspiel (1:1) könnte schon an diesem Wochenende der Klassenerhalt bejubelt werden. „Prozentual stehen die Chancen, dass wir punkten, nicht so schlecht. Nur halt nicht dreifach“, sagt Schmidt.

TSV Gilching-Argelsried rechnet sich gegen VfL Kaufering etwas aus

In der Tat hat seine Mannschaft in drei Viertel aller 28 Ligaspiele gepunktet (neun Siege, zwölf Remis). Mit dem Tabellendritten wartet zwar ein schwerer Gegner auf sein Team, Kaufering befindet sich aber nicht gerade in Bestform. „Wir rechnen uns schon etwas aus, sie spielen auch kein überragendes Jahr 2023“, sagt Schmidt.

Das spielt dagegen die in Richtung Kreisliga-Aufstieg marschierende zweite Mannschaft des TSV Gilching. Einige Reserve-Spieler könnten erneut aushelfen. „Ich möchte aber keinen sperren“, sagt Schmidt. Verzichten muss er auf den in Mering verletzt ausgewechselten Amine Benouachkou. Dafür kehren Marko Ralic und Jonas Engelhardt zurück, die in der Vorwoche verhindert waren. (TOBIAS EMPL)