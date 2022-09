Saibou will zurück in die Bayernliga

Teilen

„Ein talentierter Spieler, der aber noch viel lernen muss“, sagt Trainer Peter Schmidt über Neuzugang Ziad Saibou (l.). Vor allem in der Defensivarbeit habe der 23-Jährige noch Schwächen. © Andrea Jaksch

Die Landesliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried sind in dieser Saison noch ungeschlagen. Zwei Siege in Folge glückten dem Team von Trainer Peter Schmidt aber bislang noch nicht. Die nächste Chance besteht am Sonntag beim TSV Schwabmünchen (15 Uhr).

Gilching – Flanke Plator Doqaj, Tor Ziad Saibou. So lauten die nüchternen Fakten zum zwischenzeitlichen 1:1 des TSV Gilching-Argelsried im Heimspiel gegen den TSV Jetzendorf. Für Sommerneuzugang Saibou war es das erste Tor im Trikot des Landesligisten. Aufgelegt wurde es ihm ausgerechnet von Doqaj, der großen Anteil am Wechsel des 23-Jährigen an die Talhofstraße hat. „Plator ist ein guter Freund von mir, wir machen viel gemeinsam“, erzählt Saibou, dessen Eltern vor seiner Geburt aus Togo eingewandert waren.

Doqaj und Saibou haben sich beim TuS Geretsried kennengelernt, ehe sich die Wege trennten. Saibou wechselte in die Bayernliga zum SV Pullach, kam dort aber in der vergangenen Saison nicht über die Reservistenrolle hinaus. „Plator ging es in Landsberg ähnlich, und hat er mich überzeugt, dass es auch mal nötig ist, einen Schritt zurückzugehen“, sagt Saibou, der eine Ausbildung zum Verwaltungsangestellten bei der Stadt München macht. Saibous großer Wunsch ist es, in die Bayernliga zurückzukehren. Am besten natürlich mit seinem neuen Verein. „Wir Spieler wollen ganz oben mitmischen, auch wenn das der Trainer nicht immer gerne hört“, sagt Saibou.

Der von ihm angesprochene Übungsleiter heißt Peter Schmidt und weiß, dass sowohl vor Saibou als auch vor seiner Mannschaft ein beschwerlicher Weg liegt. „Ziad ist ein talentierter Spieler, aber er muss noch viel lernen“, sagt Schmidt. Gerade defensiv habe er noch Schwächen. Diese zeigten sich auch beim 3:2-Heimsieg am vergangenen Sonntag gegen Jetzendorf. Doch Saibou war nicht der einzige, der Schmidt Kopfzerbrechen bereitete. „Wir haben verteidigt wie eine B-Jugend“, schimpft er. „Aber da ist auch der Trainer schuld, der gedacht hat, seine Mannschaft wäre schon weiter“, sagt Schmidt selbstkritisch. Er arbeitete mit seinen Fußballern unter der Woche deshalb an taktischen Feinheiten, damit die Gilchinger wieder zu ihrem soliden Defensivspiel zurückfinden.

Am Sonntag (15 Uhr) steht das Auswärtsmatch beim TSV Schwabmünchen auf dem Programm. Der langjährige Bayernligist hat zwar noch mit den Nachwehen des Abstiegs zu kämpfen. Doch vor allem zu Hause präsentierte sich der Tabellen-16. stabil, kassierte dort bislang nie mehr als ein Gegentor. „Das wird alles andere als ein Selbstläufer“, warnt Schmidt vor dem Kellerteam. Demut ist auch angesagt, weil die noch ungeschlagenen Gilchinger im bisherigen Saisonverlauf noch nicht zwei Partien in Folge für sich entscheiden konnten. Am Sonntag besteht die nächste Möglichkeit dazu, diese Bilanz aufzubessern.