TSV Gilching greift zur Rückrunde wieder an: Remis-Könige wollen achten Saisonsieg einfahren

Teilen

Bauchmuskelverletzung: Manuel Eichberg (l.) muss noch einige Wochen pausieren. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Der TSV Gilching-Argelsried ist im ersten Punktspiel des Jahres sofort voll gefordert. In der Rückrunde müssen mehr Siege eingefahren werden.

Gilching – Beim FC Memmingen II heißt es am Sonntag (13 Uhr) verlieren verboten, wenn der Fußball-Landesligist nicht Richtung Tabellenkeller rutschen möchte.

Christoph Meißner ist schon seit sechseinhalb Jahren beim TSV Gilching-Argelsried. Als Spieler musste er bereits den einen oder anderen Kampf gegen den Abstieg bis zum letzten Spieltag miterleben. Als Co-Trainer hat der 36-Jährige keine Lust, bis zum Schluss um den Verbleib in der Landesliga zittern zu müssen. „Das darf nicht passieren“, fordert er. Umso wichtiger ist es für die Fußballer von der Talhofstraße, gut ins neue Punktspieljahr zu starten. Am Sonntag sind sie ab 13 Uhr zu Gast beim FC Memmingen II, der mit fünf Punkten weniger auf dem ersten Abstiegsrelegationsplatz liegt.

„Die sind nicht weit weg von uns“, mahnt Meißner. Er nimmt deshalb seine Schützlinge in die Pflicht. „Es wird nur von unserer Einstellung abhängen, ob wir da bestehen können“, stellt der Co-Trainer klar. Da Chefcoach Peter Schmidt unter der Woche mit seinen Schülern im Skilager weilte, bereitete Meißner die Mannschaft auf das wichtige Match vor. „Wir sind bereit“, verkündet er.

„Keiner kann sich sicher sein, zu spielen.“ – Gilching mit einer Riesen-Auswahl für den Kader

Nicht bereit ist Alper Diker. Er verletzte sich im letzten Vorbereitungsmatch gegen Bayernligist TSV 1882 Landsberg so schwer am Knie, dass er wohl für den Rest der Saison ausfällt. „Das tut mir sehr leid für ihn“, bedauert Meißner. Auch Manuel Eichberg kann wegen einer wieder aufgebrochenen Bauchmuskelverletzung in den nächsten Wochen nur zuschauen. „Unser Kader ist aber groß genug, um solche Ausfälle zu kompensieren“, sagt Meißner. Der Konkurrenzkampf ist groß. „Keiner kann sich sicher sein, zu spielen.“

Von einem Angriff auf die Spitzenränge träumt beim Tabellensiebten keiner. „Dazu müssten wir erst mal ein paar Spiele in Folge gewinnen“, sagt der Co-Trainer. Mit dem Siegen hatten die Gilchinger im bisherigen Saisonverlauf aber so ihre Probleme. In den bisher 19 ausgetragen Partien durfte der TSV lediglich siebenmal nach dem Abpfiff einen Dreier bejubeln. Sinnbildlich dafür war das Hinspiel gegen Memmingen, das Gilching trotz Führung nicht für sich entscheiden konnte. Am Ende stand ein 2:2 auf der Anzeigetafel der Kies-Arena.

Aufgrund der Witterungsbedingungen wird das Rückspiel wohl auf Kunstrasen ausgetragen. „Wir haben bislang ausschließlich auf Kunstrasen trainiert und gespielt. Das sollte kein Problem sein“, so Meißner. toh